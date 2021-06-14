Торт з полуницею – легкий десерт, який ви можете приготувати в домашніх умовах. Ніжний бісквіт з сирним кремом зі сметаною чудово доповнює вишуканий смак.
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Для прикрашання солодкого десерту використовуйте будь-які улюблені, сезонні ягоди фрукти.
Рецепт полуничного торта
- Час: 55 хвилин
- Порції: 4 – 8
- Калорійність на 100 грамів: 243 ккал
- Для приготування тіста ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок.
- У мисці збийте міксером яйця з цукром, додайте сіль, борошно, розпушувач перемішайте до однорідної консистенції.
- Форму для випікання змастіть олією, влийте тісто.
- Розігрійте духовку до температури 180 градусів, відправте запікатись протягом 20 хвилин до готовності.
- Полуницю помийте, почистіть, наріжте скибочками.
Полуниця/ Фото Unsplash
- Домашній сир пропустіть через сито, додайте сметану, збийте міксером протягом 10 хвилин.
- Далі – додайте цукор, ванільний цукор, перемішайте до однорідної консистенції. Залиште у холодильнику на 1 – 2 години.
- Готовий бісквіт викладіть з духовки, залиште для охолодження.
Процес збирання торта/ Фото Pexels
- Розріжте бісквіт навпіл, змастіть кремом, викладіть скибочки полуниці, зверху – бісквітний корж, змастіть торт кремом, задекоруйте полуницею. Залиште у холодильнику на 15 – 20 хвилин.
- Готовий торт наріжте на порції. Подавайте до чаю або кави. Смачного!