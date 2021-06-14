Торт с клубникой: очень нежный десерт к любому празднику

Воздушный и легкий торт с клубникой – замечательная идея к любому празднику или чаепитию в семейном кругу. Мы подготовили для вас простой рецепт десерта, который понравится всем.
Торт с клубникой – легкий десерт, который можно приготовить в домашних условиях. Нежный бисквит с творожным кремом со сметаной прекрасно дополняет изысканный вкус.
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Для украшения сладкого десерта используйте любые любимые, сезонные ягоды фрукты.
Рецепт клубничного торта
- Время: 55 минут
- Порции: 4 – 8
- Калорийность на 100 граммов: 243 ккал
– 350 граммов клубники;
– 2 яйца;
– 100 граммов муки;
– 120 граммов сахара;
– 1 столовая ложка растительного масла;
– разрыхлитель;
– щепотка соли. Ингредиенты для крема:
– 200 граммов домашнего творога;
– 300 граммов сметаны 15 – 20%;
– 120 граммов сахарной пудры;
– 10 граммов ваинильного сахара.
- Для приготовления теста тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков.
- В миске взбейте миксером яйца с сахаром, добавьте соль, муку, разрыхлитель перемешайте до однородной консистенции.
- Форму для выпечки смажьте маслом, влейте тесто.
- Разогрейте духовку до температуры 180 градусов, отправьте запекаться на 20 минут до готовности.
- Клубнику помойте, очистите, нарежьте ломтиками.
Клубника / Фото Unsplash
- Творог пропустите через сито, добавьте сметану, взбейте миксером в течение 10 минут.
- Далее – добавьте сахар, ванильный сахар, перемешайте до однородной консистенции. Оставьте в холодильнике на 1 – 2 часа.
- Готовый бисквит достаньте из духовки, оставьте для охлаждения.
Процесс собирания торта / Фото Pexels
- Разрежьте бисквит пополам, смажьте кремом, выложите ломтики клубники, сверху – бисквитный корж, смажьте торт кремом, задекорируйте клубникой. Оставьте в холодильнике на 15 – 20 минут.
- Готовый торт нарежьте на порции. Подавайте к чаю или кофе. Приятного аппетита!