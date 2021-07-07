Эктор Хименес-Браво рассказывает, как приготовить шоколадный торт. Тесто готовят из двух видов – шоколадного и белого. Это калорийная выпечка, но не стоит отказывать себе в удовольствии попробовать кусочек изысканного десерта.

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Мягкий и нежный пирог с растопленным шоколадом внутри, понравится детям и взрослым, который можно подавать в будни и праздники. По желанию пирог задекорируйте кремом, фруктами или ягодами.

Американский торт "Шоколадный блонди"

Время: 35 минут

35 минут Порции: 4 – 6

4 – 6 Калорийность на 100 граммов: 268 ккал

Ингредиенты:

– 175 граммов сливочного масла 82%;

– 250 граммов сахара;

– 2 яйца;

– 125 граммов растопленного черного шоколада;

– 100 граммов муки;

– 30 граммов какао порошка;

– щепотка соли;

– 80 граммов измельченного черного шоколада;

Ингредиенты:

– 100 граммов сливочного масла 82%;

– 125 граммов тростникового сахара;

– 1 желток;

– 1 чайная ложка ванильного экстракта;

– 110 граммов муки;

– 1 чайная ложка разрыхлителя;

– 75 граммов черного шоколада.

Для приготовления шоколадного теста тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков. В миске соедините растопленное сливочное масло с сахаром, добавьте яйца, взбейте до растворения сахара.

Процесс приготовления теста / Скриншот с видео

Растопите в кастрюле шоколад, добавьте в тесто растопленный черный шоколад, муку, какао порошок, соль, перемешайте до однородной консистенции.

Шоколадная крошка в тесте / Скриншот с видео

Отдельно измельчите ножом 80 граммов шоколада, добавьте в тесто. Форму выстелите пергаментом, вылейте шоколадное тесто. Для приготовления белого теста тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков. В миске смешайте мягкое сливочное масло с сахаром, взбейте до растворения сахара. Далее – добавьте желток, ванильный экстракт, перемешайте, добавьте муку, разрыхлитель и черный шоколад. Из белого теста раскатайте шарики, выложите в шоколадное тесто.

Шоколадный торт / Скриншот с видео

Сверху выложите измельченный шоколад. Разогрейте духовку до температуры 170 градусов, отправьте запекаться в течение 30 минут.

Готовый шоколадный торт / Скриншот с видео