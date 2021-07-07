Эктор Хименес-Браво рассказывает, как приготовить шоколадный торт. Тесто готовят из двух видов – шоколадного и белого. Это калорийная выпечка, но не стоит отказывать себе в удовольствии попробовать кусочек изысканного десерта.
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Мягкий и нежный пирог с растопленным шоколадом внутри, понравится детям и взрослым, который можно подавать в будни и праздники. По желанию пирог задекорируйте кремом, фруктами или ягодами.
Американский торт "Шоколадный блонди"
- Время: 35 минут
- Порции: 4 – 6
- Калорийность на 100 граммов: 268 ккал
- Для приготовления шоколадного теста тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков.
- В миске соедините растопленное сливочное масло с сахаром, добавьте яйца, взбейте до растворения сахара.
Процесс приготовления теста / Скриншот с видео
- Растопите в кастрюле шоколад, добавьте в тесто растопленный черный шоколад, муку, какао порошок, соль, перемешайте до однородной консистенции.
Шоколадная крошка в тесте / Скриншот с видео
- Отдельно измельчите ножом 80 граммов шоколада, добавьте в тесто.
- Форму выстелите пергаментом, вылейте шоколадное тесто.
- Для приготовления белого теста тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков.
- В миске смешайте мягкое сливочное масло с сахаром, взбейте до растворения сахара. Далее – добавьте желток, ванильный экстракт, перемешайте, добавьте муку, разрыхлитель и черный шоколад.
- Из белого теста раскатайте шарики, выложите в шоколадное тесто.
Шоколадный торт / Скриншот с видео
- Сверху выложите измельченный шоколад.
- Разогрейте духовку до температуры 170 градусов, отправьте запекаться в течение 30 минут.
Готовый шоколадный торт / Скриншот с видео
- Достаньте из духовки готовый торт, снимите форму, выложите на тарелку, разрежьте на порции. Приятного аппетита!