Ектор Хіменес-Браво розповідає, як приготувати шоколадний торт. Тісто готують з двох видів – шоколадного та білого. Це калорійна випічка, але не треба відмовляти собі у задоволенні скуштувати шматочок вишуканого десерту.

Читайте також 10 порад, як прищепити дитині любов до здорової їжі

М'який та ніжний пиріг з розтопленим шоколадом усередині, сподобається дітям і дорослим, який можна подавати у будні та свята. За бажанням пиріг задекоруйте кремом, фруктами або ягодами.

Американський торт "Шоколадний блонді"

Час: 35 хвилин

35 хвилин Порції: 4 – 6

4 – 6 Калорійність на 100 грамів: 268 ккал

Інгредієнти:

– 175 грамів вершкового масла 82%;

– 250 грамів цукру;

– 2 яйця;

– 125 грамів розтопленого чорного шоколаду;

– 100 грамів борошна;

– 30 грамів какао порошку;

– дрібка солі;

– 80 грамів подрібненого чорного шоколаду;

Інгредієнти:

– 100 грамів вершкового масла 82%;

– 125 грамів тростинного цукру;

– 1 жовток;

– 1 чайна ложка ванільного екстракту;

– 110 грамів борошна;

– 1 чайна ложка розпушувача;

– 75 грамів чорного шоколаду.

Для приготування шоколадного тіста ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок. У мисці з'єднайте розтоплене вершкове масло з цукром, додайте яйця, збивайте до розчинення цукру.

Процес приготування тіста/ Скриншот з відео

Розтопіть у каструлі шоколад, додайте у тісто, а також – борошно, какао порошок, сіль, перемішайте до однорідної консистенції.

Шоколадна крихта у тісті/ Скриншот з відео

Окремо подрібніть ножем 80 грамів шоколаду, додайте у тісто. Форму вистеліть пергаментом, вилийте шоколадне тісто. Для приготування білого тіста ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок. У мисці змішайте м'яке вершкове масло з цукром, збивайте до розчинення цукру. Далі – додайте жовток, ванільний екстракт, перемішайте, додайте борошно, розпушувач і чорний шоколад. З білого тіста розкачайте кульки, викладіть у шоколадне тісто.

Шоколадний торт /Скриншот з відео

Зверху викладіть подрібнений шоколад. Розігрійте духовку до температури 170 градусів, відправте запікатись протягом 30 хвилин.

Шоколадний торт/Скриншот з відео