Ектор Хіменес-Браво розповідає, як приготувати шоколадний торт. Тісто готують з двох видів – шоколадного та білого. Це калорійна випічка, але не треба відмовляти собі у задоволенні скуштувати шматочок вишуканого десерту.
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М'який та ніжний пиріг з розтопленим шоколадом усередині, сподобається дітям і дорослим, який можна подавати у будні та свята. За бажанням пиріг задекоруйте кремом, фруктами або ягодами.
Американський торт "Шоколадний блонді"
- Час: 35 хвилин
- Порції: 4 – 6
- Калорійність на 100 грамів: 268 ккал
- Для приготування шоколадного тіста ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок.
- У мисці з'єднайте розтоплене вершкове масло з цукром, додайте яйця, збивайте до розчинення цукру.
Процес приготування тіста/ Скриншот з відео
- Розтопіть у каструлі шоколад, додайте у тісто, а також – борошно, какао порошок, сіль, перемішайте до однорідної консистенції.
Шоколадна крихта у тісті/ Скриншот з відео
- Окремо подрібніть ножем 80 грамів шоколаду, додайте у тісто.
- Форму вистеліть пергаментом, вилийте шоколадне тісто.
- Для приготування білого тіста ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок.
- У мисці змішайте м'яке вершкове масло з цукром, збивайте до розчинення цукру. Далі – додайте жовток, ванільний екстракт, перемішайте, додайте борошно, розпушувач і чорний шоколад.
- З білого тіста розкачайте кульки, викладіть у шоколадне тісто.
Шоколадний торт /Скриншот з відео
- Зверху викладіть подрібнений шоколад.
- Розігрійте духовку до температури 170 градусів, відправте запікатись протягом 30 хвилин.
Шоколадний торт/Скриншот з відео
- Дістаньте з духовки готовий торт, зніміть форму, викладіть на тарілку, розріжте на порції. Смачного!