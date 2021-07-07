Американский торт "Шоколадный блонди": рецепт от Эктора Хименеса-Браво

7 июля 2021 , 17:25
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Источник:

инстаграм Эктора Хименеса-Браво

Вы пробовали торт "Шоколадный блонди"? Известный шеф-повар и судья кулинарного шоу "МастерШеф" и "МастерШеф. Профессионалы" Эктор Хименес-Браво поделился с читателями в инстаграм рецептом шоколадного торта, который вы с легкостью можете приготовить дома.

Эктор Хименес-Браво рассказывает, как приготовить шоколадный торт. Тесто готовят из двух видов – шоколадного и белого. Это калорийная выпечка, но не стоит отказывать себе в удовольствии попробовать кусочек изысканного десерта.

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Мягкий и нежный пирог с растопленным шоколадом внутри, понравится детям и взрослым, который можно подавать в будни и праздники. По желанию пирог задекорируйте кремом, фруктами или ягодами.

Американский торт "Шоколадный блонди"

  • Время: 35 минут
  • Порции: 4 – 6
  • Калорийность на 100 граммов: 268 ккал
Ингредиенты:
– 175 граммов сливочного масла 82%;
– 250 граммов сахара;
– 2 яйца;
– 125 граммов растопленного черного шоколада;
– 100 граммов муки;
– 30 граммов какао порошка;
– щепотка соли;
– 80 граммов измельченного черного шоколада; Ингредиенты:
– 100 граммов сливочного масла 82%;
– 125 граммов тростникового сахара;
– 1 желток;
– 1 чайная ложка ванильного экстракта;
– 110 граммов муки;
– 1 чайная ложка разрыхлителя;
– 75 граммов черного шоколада.
  1. Для приготовления шоколадного теста тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков.
  2. В миске соедините растопленное сливочное масло с сахаром, добавьте яйца, взбейте до растворения сахара.

Процесс приготовления теста / Скриншот с видео

  1. Растопите в кастрюле шоколад, добавьте в тесто растопленный черный шоколад, муку, какао порошок, соль, перемешайте до однородной консистенции.

Шоколадная крошка в тесте / Скриншот с видео

  1. Отдельно измельчите ножом 80 граммов шоколада, добавьте в тесто.
  2. Форму выстелите пергаментом, вылейте шоколадное тесто.
  3. Для приготовления белого теста тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков.
  4. В миске смешайте мягкое сливочное масло с сахаром, взбейте до растворения сахара. Далее – добавьте желток, ванильный экстракт, перемешайте, добавьте муку, разрыхлитель и черный шоколад.
  5. Из белого теста раскатайте шарики, выложите в шоколадное тесто.

Шоколадный торт / Скриншот с видео

  1. Сверху выложите измельченный шоколад.
  2. Разогрейте духовку до температуры 170 градусов, отправьте запекаться в течение 30 минут.

Готовый шоколадный торт / Скриншот с видео

  1. Достаньте из духовки готовый торт, снимите форму, выложите на тарелку, разрежьте на порции. Приятного аппетита!
Автор: Євгенія Тугушева