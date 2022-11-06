Завтрак с авокадо – это отличный утренний старт для новых свершений. Особенный вкус и минимум затрат времени и энергии могут задать тон для всего дня, а то и недели.
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Рецепт тостов из авокадо
Время: 10 минут
Порций: 2
Идеальное начало дня / Фото Pixabay
Ингредиенты:
- несколько ломтиков цельнозернового или другого любимого хлеба;
- 1 авокадо;
- 20 грамм сыра фета (можно использовать другой по своему вкусу);
- несколько капель оливкового масла;
- соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- Хлеб жарим в тостере или сухой сковороде.
- Чистим авокадо и нарезаем маленькими кусочками.
- Мастим сыр на хлеб, затем выкладываем на бутерброд авокадо.
- Солим и перчим по вкусу, а также слегка сбрызгиваем тосты маслом.
Приятного аппетита!