Завтрак с авокадо – это отличный утренний старт для новых свершений. Особенный вкус и минимум затрат времени и энергии могут задать тон для всего дня, а то и недели.

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Рецепт тостов из авокадо

Время: 10 минут

Порций: 2

Идеальное начало дня / Фото Pixabay

Ингредиенты:

несколько ломтиков цельнозернового или другого любимого хлеба;

1 авокадо;

20 грамм сыра фета (можно использовать другой по своему вкусу);

несколько капель оливкового масла;

соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Хлеб жарим в тостере или сухой сковороде. Чистим авокадо и нарезаем маленькими кусочками. Мастим сыр на хлеб, затем выкладываем на бутерброд авокадо. Солим и перчим по вкусу, а также слегка сбрызгиваем тосты маслом.

Приятного аппетита!