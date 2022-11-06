Сніданок з авокадо – це чудовий ранковий старт для нових звершень. Особливий смак та мінімум затрат часу та енергії можуть задати тон для всього дня, а то й тижня.

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Рецепт тостів з авокадо

Час: 10 хвилин

Порцій: 2

Ідеальний початок дня / Фото Pixabay

Інгредієнти:

кілька скибок цільнозернового або іншого улюбленого хліба;

1 авокадо;

20 грамів сиру фета (можна використати інший на свій смак);

кілька краплин оливкової олії;

сіль та перець до смаку.

Приготування:

Хліб смажимо у тостері або на сухій пательні. Чистимо авокадо та нарізаємо маленькими шматочками. Мастимо сир на хліб, потім викладаємо на бутерброд авокадо. Солимо та перчимо до смаку, а також легенько скроплюємо тости олією.

Смачного!