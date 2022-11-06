Начинаем неделю правильно: как быстро приготовить тосты с авокадо на завтрак

6 ноября 2022 , 22:30
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Источник:

Orner

Правильный завтрак может дать положительный заряд на целый день. Наверное, каждый согласится, что в понедельник он особенно уместен.

Завтрак с авокадо – это отличный утренний старт для новых свершений. Особенный вкус и минимум затрат времени и энергии могут задать тон для всего дня, а то и недели.

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Рецепт тостов из авокадо

Время: 10 минут

Порций: 2

Идеальное начало дня / Фото Pixabay

Ингредиенты:

  • несколько ломтиков цельнозернового или другого любимого хлеба;
  • 1 авокадо;
  • 20 грамм сыра фета (можно использовать другой по своему вкусу);
  • несколько капель оливкового масла;
  • соль и перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Хлеб жарим в тостере или сухой сковороде.
  2. Чистим авокадо и нарезаем маленькими кусочками.
  3. Мастим сыр на хлеб, затем выкладываем на бутерброд авокадо.
  4. Солим и перчим по вкусу, а также слегка сбрызгиваем тосты маслом.

Приятного аппетита!

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська