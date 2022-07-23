Идеальный картофель фри – это прежде всего хрустящая корочка и золотистый цвет. Для того чтобы приготовить такое блюдо, нужно знать всего лишь несколько секретов.

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Британский шеф-повар Гестон Блюменталь, известный своими необычными рецептами, такими как мороженое с беконом и улитковая каша, отмечает, что важна правильная обработка картофеля. Именно благодаря соблюдению всех необходимых технологий, картофель превращается в вкуснейший картофель фри.

Гестон является сторонником приготовления картофеля фри трижды. Именно тогда фри приобретает золотисто-коричневый цвет и остается рыхлой внутри.

Прекрасное блюдо / Фото pexels

В начале рекомендуется варить на медленном огне нарезанный брусочками картофель. Они должны вариться около 20 минут. Затем картофель сливают и дают ему остыть, после лучше поместить в морозилку примерно на час.

Вынув картофель фри, поместите его во фритюрницу или глубокую сковороду с разогретым маслом и жарьте до бледно-желтого цвета. Обжаренный картофель фри обсушите на бумажном полотенце и снова поставьте в морозилку на час. Последним шагом будет обжарить картофель фри еще раз в масле примерно 5 – 7 минут. За это время он станет золотистого цвета.

Хрустящий гарнир / Фото pexels

Совет Гордона Рамзи по картофелю фри

Гордон Рамзи, шотландский шеф-повар, за более 20 лет получивший 16 звезд Мишлен, рекомендует тщательно вымыть картофель перед чисткой, но после уже не мыть его. По его словам, крахмал, содержащийся в картофеле, придает деликатесу неповторимый хруст. В начале приготовления он рекомендует жарить ее примерно 2 минуты, затем дать картофелю фри немного остыть. А затем снова обжарить в течение 5 минут.

Гордон Рамзи отмечает, что когда картофель фри становится золотисто-коричневым и плавает сверху и всплывает, он готов. Кулинарный мастер считает, что дважды обжаривать картошку фри полезно. По его словам, тогда картофель не впитывает слишком много жира. Перед подачей можно посыпать картофель паприкой, солью и перцем.