Утро пятой недели для участников реалити-шоу "Адская кухня" (Новый канал) началось с упаковки чемоданов. Каждый взял вещи первой необходимости и загранпаспорт.

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Повара сели в трансфер и отправились в аэропорт с надеждой, что отдохнут в жарком Египте или на Мальдивах. Но на взлетной полосе участников ждал шеф Алекс Якутов с новым заданием – им нужно приготовить по два меню для пилотов.

Вылет через два часа не у вас, а у пилотов! Каждая команда должна разработать два меню из пяти блюд: закуска, салат, горячее блюдо, перекус и десерт,

– добавил Алекс Якутов.

Победу в конкурсе с разницей в один балл одержали девушки, а парней ожидало наказание.



Испытания в аэропорту / Фото Новый канал

Чтобы как-то себя развеселить, мужская команда решила поиграть в детскую игру "слон". Это когда один участник наклоняется, а другой должен через него перепрыгнуть. Но неудачное приземление Станислава Попони привело к травмированию руки.

Я почувствовал страшную боль,

– рассказывает Станислав.

Во время последующих конкурсов Попоня работал только одной рукой, что замедляло женскую команду. Красная команда закончила испытания в закрытом ресторане "Адской кухни" через четыре минуты после финиша "синих". Шеф приказал выбрать "красным" двух человек, которые пойдут в номинацию, среди них был и Станислав.



Станислав Попоня / Фото Новый канал

К сожалению, Станислав Попоня не сможет бороться дальше на кулинарном шоу "Адская кухня", он покинул его навсегда. К слову, это первый участник, которого коллеги провожали аплодисментами.



Испытание в ресторане / Фото Новый канал

Алекс Якутов подарил Станиславу на память о проекте его китель. А еще, по решению шефа, синий китель на красный сменил Юрий Диденко, чтобы усилить шансы команды соперников.