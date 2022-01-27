Рецептом халвы из арахиса и семечек подсолнуха с нами поделилась кондитерша Лилия Цвет. Приготовьте этот чудесный десерт к чаю уже сегодня!
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Также халвой можно начинять пончики, рогалики и прочую домашнюю выпечку.
Рецепт домашней халвы
- Время: от 2 часов
- Порция: около 400 граммов
Приготовление:
- На медленном огне обжарьте семечки подсолнечника. Используйте сухую сковороду. Важно не передержать семена на плите, чтобы халва не горчила.
- Так же осторожно обжарьте арахис.
- Оставьте обжаренные ингредиенты остывать.
- В чаше блендера измельчите семечки подсолнуха и арахис в мелкую крошку. Не переусердствуйте: паста нам не нужна!
- В глубокой емкости соедините ингредиенты и добавьте к ним жидкий мед.
- Массу тщательно перемешайте и переложите в металлическую форму, покрытую пищевой пленкой.
- Утрамбуйте халву сначала ложкой, затем скалкой и отправьте в холодильник минимум на 2 часа (в идеале – на ночь).
Приятного аппетита!
Видеорецепт приготовления домашней халвы: