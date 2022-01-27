Рецептом халвы из арахиса и семечек подсолнуха с нами поделилась кондитерша Лилия Цвет. Приготовьте этот чудесный десерт к чаю уже сегодня!

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Также халвой можно начинять пончики, рогалики и прочую домашнюю выпечку.

Рецепт домашней халвы

  • Время: от 2 часов
  • Порция: около 400 граммов

Приготовление:

  1. На медленном огне обжарьте семечки подсолнечника. Используйте сухую сковороду. Важно не передержать семена на плите, чтобы халва не горчила.
  2. Так же осторожно обжарьте арахис.
  3. Оставьте обжаренные ингредиенты остывать.
  4. В чаше блендера измельчите семечки подсолнуха и арахис в мелкую крошку. Не переусердствуйте: паста нам не нужна!
  5. В глубокой емкости соедините ингредиенты и добавьте к ним жидкий мед.
  6. Массу тщательно перемешайте и переложите в металлическую форму, покрытую пищевой пленкой.
  7. Утрамбуйте халву сначала ложкой, затем скалкой и отправьте в холодильник минимум на 2 часа (в идеале – на ночь).

Приятного аппетита!

Видеорецепт приготовления домашней халвы:​