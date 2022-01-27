Рецептом халви з арахісу та насіння соняшника з нами поділилася кондитерка Лілія Цвіт. Приготуйте цей чудовий десерт до чаю вже сьогодні!
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Також халвою можна начиняти пампухи, рогалики та іншу домашню випічку.
Рецепт домашньої халви
- Час: від 2 годин
- Порції: близько 400 грамів
Приготування:
- На маленькому вогні обсмажте насіння соняшника. Використовуйте суху сковорідку. Важливо не перетримати насіння на плиті, щоб халва не гірчила.
- Так само обережно обсмажте арахіс.
- Залиште обсмажені інгредієнти остигати.
- У чаші блендера подрібніть окремо насіння соняшника та арахіс на дрібну крихту. Не перестарайтеся: паста нам не потрібна!
- У глибокій посудині з'єднайте інгредієнти й додайте до них рідкий мед.
- Масу ретельно вимішайте й перекладіть до металевої форми, укритої харчовою плівкою.
- Утрамбуйте халву спочатку ложкою, потім качалкою й відправте до холодильника щонайменше на 2 години (в ідеалі – на ніч).
Смачного!
Відеорецепт приготування домашньої халви: