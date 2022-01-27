Три ингредиента – и готово: домашняя халва из арахиса и семечек подсолнуха

Халву можно приготовить дома за считаные минуты всего из трех ингредиентов. И такое лакомство будет полезным, ведь оно – без муки, сахара и трансжиров.

Рецептом халвы из арахиса и семечек подсолнуха с нами поделилась кондитерша Лилия Цвет. Приготовьте этот чудесный десерт к чаю уже сегодня!

Читайте также Выбираем курочку правильно: на что стоит обращать внимание при покупке мяса

Также халвой можно начинять пончики, рогалики и прочую домашнюю выпечку.

Рецепт домашней халвы

Время: от 2 часов

от 2 часов Порция: около 400 граммов

– 400 граммов семечек подсолнуха;– 100 граммов арахиса;– 150 граммов меда.

Приготовление:

На медленном огне обжарьте семечки подсолнечника. Используйте сухую сковороду. Важно не передержать семена на плите, чтобы халва не горчила. Так же осторожно обжарьте арахис. Оставьте обжаренные ингредиенты остывать. В чаше блендера измельчите семечки подсолнуха и арахис в мелкую крошку. Не переусердствуйте: паста нам не нужна! В глубокой емкости соедините ингредиенты и добавьте к ним жидкий мед. Массу тщательно перемешайте и переложите в металлическую форму, покрытую пищевой пленкой. Утрамбуйте халву сначала ложкой, затем скалкой и отправьте в холодильник минимум на 2 часа (в идеале – на ночь).

Приятного аппетита!

Видеорецепт приготовления домашней халвы:​