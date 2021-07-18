Польза фруктов: три рецепта вкусных смузи на завтрак
18 июля 2021 , 09:25Читати новину українською
Источник:24 канал
В сезон фруктов и ягод можно готовить вкусные смузи на завтрак. Мы подготовили для вас три рецепта, который вы легко можете приготовить дома.
Летом много фруктов и ягод. Если вы следите за своей фигурой и придерживаетесь здорового питания, предлагаем приготовить витаминный смузи – замечательная идея на завтрак.
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Фруктовый коктейль очень просто готовится. Питательный и полезный напиток понравится всем.
Смузи с ягодами/ Фото Pexels
Ягодный смузи
- Время: 10 минут
- Порции: 2 – 3
- Калорийность на 100 граммов: 77 ккал
– 200 граммов черники;
– 1 столовая ложка лимонного сока;
– 400 граммов натурального йогурта;
– 1 чайная ложка меда.
- Ягоды тщательно помойте. В чашу блендера выложите ягоды, добавьте лимонный сок, мед, взбейте до состояния пюре.
- Далее – влейте йогурт, снова взбейте до однородной консистенции.
Смузи с бананом /Фото Pexels
Банановый смузи
- Время: 5 минут
- Порции: 2 – 3
- Калорийность на 100 граммов: 72 ккал
– 2 банана;
– 200 миллилитров молока или натурального йогурта;
– веточка мяты;
– 1 чайная ложка сахара или меда.
- Бананы очистите от кожуры, нарежьте ломтиками.
- Мяту помойте.
- В блендер выложите бананы, измельчите.
- Далее – влейте молоко, добавьте сахар или мед, несколько листочков мяты, измельчите до однородной консистенции.
- Вылейте смузи в стаканы.
Смузи с киви/ Фото Pexels
Смузи из киви
- Время: 5 – 7 минут
- Порции: 2 – 3
- Калорийность на 100 граммов: 115 ккал
– 200 миллилитров кефира 2,5%;
– 1 киви;
– 1 банан.
- Киви, банан очистите от кожуры, нарежьте ломтиками.
- Фрукты выложите в чашу блендера, взбейте до состояния пюре.
- Далее – влейте кефир, взбейте до однородной консистенции.
- Разлейте в стаканы. Приятного аппетита!