Польза фруктов: три рецепта вкусных смузи на завтрак

18 июля 2021 , 09:25
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Источник:

24 канал

В сезон фруктов и ягод можно готовить вкусные смузи на завтрак. Мы подготовили для вас три рецепта, который вы легко можете приготовить дома.

Летом много фруктов и ягод. Если вы следите за своей фигурой и придерживаетесь здорового питания, предлагаем приготовить витаминный смузи – замечательная идея на завтрак.

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Фруктовый коктейль очень просто готовится. Питательный и полезный напиток понравится всем.

Смузи с ягодами/ Фото Pexels

Ягодный смузи

  • Время: 10 минут
  • Порции: 2 – 3
  • Калорийность на 100 граммов: 77 ккал
Ингредиенты:
– 200 граммов черники;
– 1 столовая ложка лимонного сока;
– 400 граммов натурального йогурта;
– 1 чайная ложка меда.
  1. Ягоды тщательно помойте. В чашу блендера выложите ягоды, добавьте лимонный сок, мед, взбейте до состояния пюре.
  2. Далее – влейте йогурт, снова взбейте до однородной консистенции.

Смузи с бананом /Фото Pexels

Банановый смузи

  • Время: 5 минут
  • Порции: 2 – 3
  • Калорийность на 100 граммов: 72 ккал
Ингредиенты:
– 2 банана;
– 200 миллилитров молока или натурального йогурта;
– веточка мяты;
– 1 чайная ложка сахара или меда.
  1. Бананы очистите от кожуры, нарежьте ломтиками.
  2. Мяту помойте.
  3. В блендер выложите бананы, измельчите.
  4. Далее – влейте молоко, добавьте сахар или мед, несколько листочков мяты, измельчите до однородной консистенции.
  5. Вылейте смузи в стаканы.

Смузи с киви/ Фото Pexels

Смузи из киви

  • Время: 5 – 7 минут
  • Порции: 2 – 3
  • Калорийность на 100 граммов: 115 ккал
Ингредиенты:
– 200 миллилитров кефира 2,5%;
– 1 киви;
– 1 банан.
  1. Киви, банан очистите от кожуры, нарежьте ломтиками.
  2. Фрукты выложите в чашу блендера, взбейте до состояния пюре.
  3. Далее – влейте кефир, взбейте до однородной консистенции.
  4. Разлейте в стаканы. Приятного аппетита!
Автор: Євгенія Тугушева