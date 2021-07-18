Летом много фруктов и ягод. Если вы следите за своей фигурой и придерживаетесь здорового питания, предлагаем приготовить витаминный смузи – замечательная идея на завтрак.

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Фруктовый коктейль очень просто готовится. Питательный и полезный напиток понравится всем.

Смузи с ягодами/ Фото Pexels

Ягодный смузи

Время: 10 минут

10 минут Порции: 2 – 3

2 – 3 Калорийность на 100 граммов: 77 ккал

Ингредиенты:

– 200 граммов черники;

– 1 столовая ложка лимонного сока;

– 400 граммов натурального йогурта;

– 1 чайная ложка меда.

Ягоды тщательно помойте. В чашу блендера выложите ягоды, добавьте лимонный сок, мед, взбейте до состояния пюре. Далее – влейте йогурт, снова взбейте до однородной консистенции.

Смузи с бананом /Фото Pexels

Банановый смузи

Время: 5 минут

5 минут Порции: 2 – 3

2 – 3 Калорийность на 100 граммов: 72 ккал

Ингредиенты:

– 2 банана;

– 200 миллилитров молока или натурального йогурта;

– веточка мяты;

– 1 чайная ложка сахара или меда.

Бананы очистите от кожуры, нарежьте ломтиками. Мяту помойте. В блендер выложите бананы, измельчите. Далее – влейте молоко, добавьте сахар или мед, несколько листочков мяты, измельчите до однородной консистенции. Вылейте смузи в стаканы.

Смузи с киви/ Фото Pexels

Смузи из киви

Время: 5 – 7 минут

5 – 7 минут Порции: 2 – 3

2 – 3 Калорийность на 100 граммов: 115 ккал

Ингредиенты:

– 200 миллилитров кефира 2,5%;

– 1 киви;

– 1 банан.