Влітку безліч фруктів та ягід. Якщо ви слідкуєте за своєю фігурою та дотримуєтесь здорового харчування, пропонуємо приготувати вітамінний смузі – чудова ідея на сніданок.

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Фруктовий коктейль дуже просто готується. Поживний та корисний напій сподобається усім.

Ягідний смузі

Час: 10 хвилин

10 хвилин Порції: 2 – 3

2 – 3 Калорійність на 100 грамів: 77 ккал

Інгредієнти:

– 200 грамів чорниці;

– 1 столова ложка лимонного соку;

– 400 грамів натурального йогурту;

– 1 чайна ложка меду.

Ягоди ретельно помийте. У чашу блендера викладіть ягоди, додайте лимонний сік, мед, збийте до стану пюре. Далі – влийте йогурт, знову збийте до однорідної консистенції.

Банановий смузі

Час: 5 хвилин

5 хвилин Порції: 2 – 3

2 – 3 Калорійність на 100 грамів: 72 ккал

Інгредієнти:

– 2 банани;

– 200 мілілітрів молока або натурального йогурту;

– гілочка м'яти;

– 1 чайна ложка цукру або меду.

Банани почистіть від шкірки, наріжте скибочками. М'яту помийте. У блендер викладіть банани, подрібніть. Далі – влийте молоко, додайте цукор або мед, кілька листочків м'яти, подрібніть до однорідної консистенції. Вилийте смузі у склянки.

Смузі з ківі

Час: 5 – 7 хвилин

5 – 7 хвилин Порції: 2 – 3

2 – 3 Калорійність на 100 грамів: 115 ккал

Інгредієнти:

– 200 мілілітрів кефіру 2,5%;

– 1 ківі;

– 1 банан.