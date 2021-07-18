Влітку безліч фруктів та ягід. Якщо ви слідкуєте за своєю фігурою та дотримуєтесь здорового харчування, пропонуємо приготувати вітамінний смузі – чудова ідея на сніданок.
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Фруктовий коктейль дуже просто готується. Поживний та корисний напій сподобається усім.
Ягідний смузі
- Час: 10 хвилин
- Порції: 2 – 3
- Калорійність на 100 грамів: 77 ккал
- Ягоди ретельно помийте. У чашу блендера викладіть ягоди, додайте лимонний сік, мед, збийте до стану пюре.
- Далі – влийте йогурт, знову збийте до однорідної консистенції.
Банановий смузі
- Час: 5 хвилин
- Порції: 2 – 3
- Калорійність на 100 грамів: 72 ккал
- Банани почистіть від шкірки, наріжте скибочками.
- М'яту помийте.
- У блендер викладіть банани, подрібніть.
- Далі – влийте молоко, додайте цукор або мед, кілька листочків м'яти, подрібніть до однорідної консистенції.
- Вилийте смузі у склянки.
Смузі з ківі
- Час: 5 – 7 хвилин
- Порції: 2 – 3
- Калорійність на 100 грамів: 115 ккал
- Ківі, банан почистіть від шкірки, наріжте скибочками.
- Фрукти викладіть у чашу блендера, збийте до стану пюре.
- Далі – влийте кефір, збийте до однорідної консистенції.
- Розлийте у склянки. Смачного!