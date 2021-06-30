Вкусно и диетически: 3 летних рецепта салатов с курятиной

Чтобы летом оставаться в форме и всегда быть готовыми к отпуску и морю, не перегружайте организм слишком калорийными блюдами – готовьте свежие и питательные салаты. Добавляйте в них богатую клетчаткой низкокалорийную зелень и не забывайте о молодых овощах и ценном животном белке, в идеале – курятине.

Для свежих летних салатов прекрасно подойдут куриное филе или уже нарезанные стрипсы. Они придадут блюдам не только превосходный вкус, но и питательность.

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Вот три замечательных рецепта легких, свежих салатов – выберите любой на свой вкус и настроение. А мы рекомендуем попробовать все три.

Салат из куриного филе, свежих овощей и шпината

Время: 35 минут

35 минут Порции: 2



Салат из курицы и свежих овощей / Фото Shutterstok

Ингредиенты:– 1 куриное филе– 80 г свежих листьев шпината;– ½ красной луковицы;– 1 свежий огурец;– 10–12 томатов черри;– оливковое масло по вкусу;– лимонный сок по вкусу;– черный молотый перец по вкусу.

Приготовление:

Куриное филе тщательно помойте и просушите бумажным полотенцем. Выложите мясо на слой фольги и сбрызните лимонным соком. Разогрейте духовку до 200 градусов и отправьте запекаться филе, завернутое в фольгу, до готовности 25–30 минут. Тщательно помойте зелень и овощи. Выложите шпинат в салатницу и заправьте специями и маслом по своему вкусу. Нарежьте огурец кружочками, а томаты – пополам. Добавьте к шпинату. Нарежьте лук полукольцами, добавьте его в салат и перемешайте все ингредиенты. По вкусу сбрызните салат лимонным соком. Достаньте куриную грудку из духовки, освободите от фольги и нарежьте на порционные кусочки. Выложите мясо на овощи с зеленью. Салат готов, можно подавать к столу. Приятного аппетита!

Свежий салат из куриных стрипсов, клубники и рукколы

Время: 25 минут

25 минут Порции: 4



Салат с курятиной и клубникой ​/ Фото Shutterstok

– 500 г куриных стрипсов– 500 г клубники;– 80 г рукколы;– 3 ч. л горчицы в зернах;– оливковое масло по вкусу;– лимонный сок по вкусу;– черный молотый перец по вкусу.

Приготовление:

Обжарьте куриные стрипсы на разогретой сковородке до золотой корочки. Добавьте к мясу специй по своему вкусу, перемешайте и жарьте еще 4–5 минут до готовности. Помойте клубнику, удалите плодоножки и нарежьте на четвертинки. Выложите в глубокую салатницу рукколу, клубнику и куриные стрипсы. Перемешайте салат ложкой. Смешайте в отдельной миске лимонный сок, оливковое масло, черный молотый перец и горчицу и заправьте этим соусом салат. Сразу подавайте салат к столу. Приятного аппетита!

Салат из куриного филе, яблок и клюквы

Время: 25 минут

25 минут Порции: 2



Салат с курятиной и клюквой​ / Фото Shutterstok

– 300 г куриного филе– 200 г красных яблок;– 80 г листьев шпината;– 3 ч. л сушеной клюквы;– оливковое масло по вкусу;– лимонный сок по вкусу;– 3 ст. л грецких орехов.

Приготовление: