Вкусно и диетически: 3 летних рецепта салатов с курятиной
Источник:24 канал
Чтобы летом оставаться в форме и всегда быть готовыми к отпуску и морю, не перегружайте организм слишком калорийными блюдами – готовьте свежие и питательные салаты. Добавляйте в них богатую клетчаткой низкокалорийную зелень и не забывайте о молодых овощах и ценном животном белке, в идеале – курятине.
Для свежих летних салатов прекрасно подойдут куриное филе или уже нарезанные стрипсы. Они придадут блюдам не только превосходный вкус, но и питательность.
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Вот три замечательных рецепта легких, свежих салатов – выберите любой на свой вкус и настроение. А мы рекомендуем попробовать все три.
Салат из куриного филе, свежих овощей и шпината
- Время: 35 минут
- Порции: 2
Салат из курицы и свежих овощей / Фото Shutterstok
Ингредиенты:
– 1 куриное филе ТМ "Наша Ряба";
– 80 г свежих листьев шпината;
– ½ красной луковицы;
– 1 свежий огурец;
– 10–12 томатов черри;
– оливковое масло по вкусу;
– лимонный сок по вкусу;
– черный молотый перец по вкусу.
Приготовление:
- Куриное филе тщательно помойте и просушите бумажным полотенцем. Выложите мясо на слой фольги и сбрызните лимонным соком.
- Разогрейте духовку до 200 градусов и отправьте запекаться филе, завернутое в фольгу, до готовности 25–30 минут.
- Тщательно помойте зелень и овощи. Выложите шпинат в салатницу и заправьте специями и маслом по своему вкусу.
- Нарежьте огурец кружочками, а томаты – пополам. Добавьте к шпинату.
- Нарежьте лук полукольцами, добавьте его в салат и перемешайте все ингредиенты. По вкусу сбрызните салат лимонным соком.
- Достаньте куриную грудку из духовки, освободите от фольги и нарежьте на порционные кусочки.
- Выложите мясо на овощи с зеленью.
- Салат готов, можно подавать к столу. Приятного аппетита!
Свежий салат из куриных стрипсов, клубники и рукколы
- Время: 25 минут
- Порции: 4
Салат с курятиной и клубникой / Фото Shutterstok
– 500 г куриных стрипсов ТМ "Наша Ряба";
– 500 г клубники;
– 80 г рукколы;
– 3 ч. л горчицы в зернах;
– оливковое масло по вкусу;
– лимонный сок по вкусу;
– черный молотый перец по вкусу.
Приготовление:
- Обжарьте куриные стрипсы на разогретой сковородке до золотой корочки. Добавьте к мясу специй по своему вкусу, перемешайте и жарьте еще 4–5 минут до готовности.
- Помойте клубнику, удалите плодоножки и нарежьте на четвертинки.
- Выложите в глубокую салатницу рукколу, клубнику и куриные стрипсы. Перемешайте салат ложкой.
- Смешайте в отдельной миске лимонный сок, оливковое масло, черный молотый перец и горчицу и заправьте этим соусом салат.
- Сразу подавайте салат к столу. Приятного аппетита!
Салат из куриного филе, яблок и клюквы
- Время: 25 минут
- Порции: 2
Салат с курятиной и клюквой / Фото Shutterstok
– 300 г куриного филе ТМ "Наша Ряба";
– 200 г красных яблок;
– 80 г листьев шпината;
– 3 ч. л сушеной клюквы;
– оливковое масло по вкусу;
– лимонный сок по вкусу;
– 3 ст. л грецких орехов.
Приготовление:
- Целое куриное филе сбрызните лимонным соком и обжарьте на сухой антипригарной сковородке до румяной корочки. Для этого понадобится примерно 20 минут.
- Обжаренное мясо заверните в слой фольги и дайте ему постоять 5 минут, чтобы соки в мясе равномерно разошлись.
- Выложите в салатницу листья шпината. Полейте оливковым маслом и перемешайте.
- Яблоки нарежьте тонкими ломтиками.
- Снимите фольгу с куриного филе. Нарежьте мясо тоненькими ломтиками и выложите в центр салатницы.
- Добавьте нарезанные яблоки.
- Посыпьте салат клюквой и измельченными грецкими орехами.
- Сбрызните салат лимонным соком и подавайте к столу. Приятного аппетита!