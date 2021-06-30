Для свіжих літніх салатів чудово підійдуть куряче філе або вже нарізані стріпси. Вони нададуть стравам не лише чудового смаку, а й поживності.

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Ось три чудових рецепти легких, свіжих салатів – оберіть будь-який, на свій смак і настрій. А ми рекомендуємо скуштувати всі три.

Салат із курячого філе, свіжих овочів та шпинату

Час: 35 хвилин

35 хвилин Порції: 2

Салат із курятини та свіжих овочів / Фото Shutterstok

Інгредієнти:

– 1 куряче філе ТМ "Наша Ряба";

– 80 г свіжого листя шпинату;

– ½ червоної цибулини;

– 1 свіжий огірок;

– 10 – 12 томатів чері;

– оливкова олія на ваш смак;

– лимонний сік на ваш смак;

– чорний мелений перець на ваш смак.

Приготування:

Куряче філе ретельно помийте й просушіть паперовим рушником. Викладіть м'ясо на шар фольги й скропіть лимонним соком. Розігрійте духовку до 200 градусів і відправте до неї запікатися філе, загорнуте у фольгу, до готовності 25 – 30 хвилин. Ретельно помийте зелень та овочі. Викладіть шпинат в салатницю і заправте спеціями та олією на свій смак. Наріжте огірок кружальцями, а томати – навпіл. Додайте до шпинату. Наріжте цибулю півкільцями, додайте її до салату й перемішайте всі інгредієнти. На свій смак скропіть салат лимонним соком. Дістаньте курячу грудку з духовки, звільніть від фольги й наріжте на порційні шматочки. Викладіть м'ясо на овочі із зеленню. Салат готовий, можна подавати до столу. Смачного!

Свіжий салат із курячих стріпсів, полуниць та руколи

Час: 25 хвилин

25 хвилин Порції: 4



Салат з курятиною та полуницею / Фото Shutterstok

Інгредієнти:

– 500 г курячих стріпсів ТМ "Наша Ряба";

– 500 г полуниці;

– 80 г руколи;

– 3 ч. л гірчиці в зернах;

– оливкова олія на ваш смак;

– лимонний сік на ваш смак;

– чорний мелений перець на ваш смак.

Приготування:

Обсмажте курячі стріпси на розігрітій сковорідці до золотої скоринки. Додайте до м'яса спецій на свій смак, перемішайте й смажте ще 4 – 5 хвилин до готовності. Помийте полуниці, видаліть плодоніжки і наріжте на четвертинки. Викладіть до глибокої салатниці руколу, полуниці та курячі стріпси. Перемішайте салат ложкою. Змішайте в окремій мисці лимонний сік, оливкову олію, чорний мелений перець та гірчицю й заправте цим соусом салат. Одразу подавайте салат до столу. Смачного!

Салат із курячого філе, яблук та журавлини

Час: 25 хвилин

25 хвилин Порції: 2



Салат з курятиною та журавлиною / Фото Shutterstok

Інгредієнти:

– 300 г курячого філе ТМ "Наша Ряба";

– 200 г червоних яблук;

– 80 г листя шпинату;

– 3 ч. л сушеної журавлини;

– оливкова олія на ваш смак;

– лимонний сік на ваш смак;

– 3 ст. л волоських горіхів.

Приготування: