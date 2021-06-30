Для свіжих літніх салатів чудово підійдуть куряче філе або вже нарізані стріпси. Вони нададуть стравам не лише чудового смаку, а й поживності.

Читайте також Ресторанна страва за кілька хвилин: чому варто скуштувати Курочку су-від від ТМ "Наша Ряба"

Ось три чудових рецепти легких, свіжих салатів – оберіть будь-який, на свій смак і настрій. А ми рекомендуємо скуштувати всі три.

Салат із курячого філе, свіжих овочів та шпинату

  • Час: 35 хвилин
  • Порції: 2

Салат із курятини та свіжих овочів / Фото Shutterstok

Приготування:

  1. Куряче філе ретельно помийте й просушіть паперовим рушником. Викладіть м'ясо на шар фольги й скропіть лимонним соком.
  2. Розігрійте духовку до 200 градусів і відправте до неї запікатися філе, загорнуте у фольгу, до готовності 25 – 30 хвилин.
  3. Ретельно помийте зелень та овочі. Викладіть шпинат в салатницю і заправте спеціями та олією на свій смак.
  4. Наріжте огірок кружальцями, а томати – навпіл. Додайте до шпинату.
  5. Наріжте цибулю півкільцями, додайте її до салату й перемішайте всі інгредієнти. На свій смак скропіть салат лимонним соком.
  6. Дістаньте курячу грудку з духовки, звільніть від фольги й наріжте на порційні шматочки.
  7. Викладіть м'ясо на овочі із зеленню.
  8. Салат готовий, можна подавати до столу. Смачного!

Свіжий салат із курячих стріпсів, полуниць та руколи

  • Час: 25 хвилин
  • Порції: 4


Салат з курятиною та полуницею / Фото Shutterstok

Приготування:

  1. Обсмажте курячі стріпси на розігрітій сковорідці до золотої скоринки. Додайте до м'яса спецій на свій смак, перемішайте й смажте ще 4 – 5 хвилин до готовності.
  2. Помийте полуниці, видаліть плодоніжки і наріжте на четвертинки.
  3. Викладіть до глибокої салатниці руколу, полуниці та курячі стріпси. Перемішайте салат ложкою.
  4. Змішайте в окремій мисці лимонний сік, оливкову олію, чорний мелений перець та гірчицю й заправте цим соусом салат.
  5. Одразу подавайте салат до столу. Смачного!

Салат із курячого філе, яблук та журавлини

  • Час: 25 хвилин
  • Порції: 2


Салат з курятиною та журавлиною / Фото Shutterstok

Приготування:

  1. Ціле куряче філе скропіть лимонним соком та обсмажте на сухій антипригарній сковорідці до рум'яної скоринки. Для цього знадобиться приблизно 20 хвилин.
  2. Обсмажене м'ясо загорніть у шар фольги й дайте йому постояти 5 хвилин, щоб соки в м'ясі рівномірно розійшлися.
  3. Викладіть до салатниці листя шпинату. Полийте його оливковою олією й перемішайте.
  4. Яблука наріжте тонкими скибочками.
  5. Зніміть фольгу з курячого філе. Наріжте м'ясо тоненькими скибочками й викладіть до центру салатниці.
  6. Додайте нарізані яблука.
  7. Посипте салат журавлиною та подрібненими волоськими горіхами.
  8. Скропіть салат лимонним соком і подавайте до столу. Смачного!