Этот вариант тушеной капусты настолько прост, что точно не добавит вам хлопот перед праздником. Впрочем, о вкусе блюда можно сказать только совершенно противоположное – он далек от обычного, поэтому эта капуста заслуживает того, чтобы оказаться на праздничном столе.
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Рецепт тушеной капусты с грибами
Время: 1 час
Порций: 4
Приготовление:
- Капусту шинкуем, грибы нарезаем слайсами, морковь натираем, а лук – мелко нарезаем.
- Выкладываем капусту в кастрюлю или глубокую сковороду, добавляем масло и ставим на маленький огонь.
- Добавляем в капусту остальные ингредиенты и тушим 40 – 45 минут до готовности.
- Подаем к столу горячей, перед подачей можно посыпать зеленью.
Приятного аппетита !