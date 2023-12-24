Цей варіант тушкованої капусти настільки простий, що точно не додасть вам турбот перед святом. Втім, про смак страви можна сказати лише абсолютно протилежне – він далекий від звичайного, тому ця капуста заслуговує на те, аби опинитися на святковому столі.
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Рецепт тушкованої капусти з грибами
Час: 1 година
Порцій: 4
Приготування:
- Капусту шаткуємо, гриби нарізаємо слайсами, моркву натираємо, а цибулю – дрібно нарізаємо.
- Викладаємо капусту у каструлю або глибоку сковорідку, додаємо олію і ставимо на маленький вогонь.
- Додаємо до капусти решту інгредієнтів і тушкуємо 40 – 45 хвилин до готовності.
- Подаємо до столу гарячою, перед подачею можна посипати зеленню.
Смачного!