Цей варіант тушкованої капусти настільки простий, що точно не додасть вам турбот перед святом. Втім, про смак страви можна сказати лише абсолютно протилежне – він далекий від звичайного, тому ця капуста заслуговує на те, аби опинитися на святковому столі.

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Рецепт тушкованої капусти з грибами

Час: 1 година

Порцій: 4

Приготування:

  1. Капусту шаткуємо, гриби нарізаємо слайсами, моркву натираємо, а цибулю – дрібно нарізаємо.
  2. Викладаємо капусту у каструлю або глибоку сковорідку, додаємо олію і ставимо на маленький вогонь.
  3. Додаємо до капусти решту інгредієнтів і тушкуємо 40 – 45 хвилин до готовності.
  4. Подаємо до столу гарячою, перед подачею можна посипати зеленню.

Смачного!