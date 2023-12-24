Может стать жемчужиной Сочельника: рецепт тушеной капусты с особым ингредиентом
24 декабря 2023, 15:21Читати новину українською
Источник:Галицкий корреспондент
Праздничный стол на Сочельник должен быть постным, так что тушеная капуста обязательно будет в вашем меню. Если вы любите эксперименты, то обязательно попробуйте этот рецепт.
Этот вариант тушеной капусты настолько прост, что точно не добавит вам хлопот перед праздником. Впрочем, о вкусе блюда можно сказать только совершенно противоположное – он далек от обычного, поэтому эта капуста заслуживает того, чтобы оказаться на праздничном столе.
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Рецепт тушеной капусты с грибами
Время: 1 час
Порций: 4
Ингредиенты:
– 400 грамм свежих или сушеных грибов;
– 1 лук;
– 2 – 3 морковки;
– половина кочана свежей капусты;
– 2 зубчика чеснока;
– соль, перец и зелень по вкусу.
Приготовление:
- Капусту шинкуем, грибы нарезаем слайсами, морковь натираем, а лук – мелко нарезаем.
- Выкладываем капусту в кастрюлю или глубокую сковороду, добавляем масло и ставим на маленький огонь.
- Добавляем в капусту остальные ингредиенты и тушим 40 – 45 минут до готовности.
- Подаем к столу горячей, перед подачей можно посыпать зеленью.
Приятного аппетита !