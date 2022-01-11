Творим красоту: простой рецепт известного чизкейка Нью-Йорк

Чизкейк – один из мегапопулярных десертов во всем мире. И самой востребованной его вариацией является нью-йоркская. Историю этой вкуснятины и ее рецепт читайте на Вкусно 24.

Первый чизкейк, вероятно, был сделан на греческом острове Самос. Тогда этот вкусный десерт числился мощным источником энергии. Даже во время первых Олимпийских игр в Греции, состоявшихся в 776 году до нашей эры, атлетам подавали нежные десерты из сыра! Свадебные пары также угощали этим сладким блюдом.

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Жители Нью-Йорка полюбили этот десерт еще в 1900-х годах. Заслуга в создании чизкейка Нью-Йорк принадлежит Арнольду Рубену, также известному своими фирменными сэндвичами.

Чизкейк в стиле Нью-Йорк был экспериментом, который Рубен проделал с творожным пирогом. Его пригласили на вечеринку, где ему подали творожный пирог. Ему так понравилось блюдо, что он начал экспериментировать с ним и создал то, что мы знаем сегодня как нью-йоркский чизкейк.

Рецепт чизкейка Нью-Йорк

Время: 2 часа + 6 часов

Порций: 6

Невероятный десерт / Фото інстаграм anny cooking

Ингредиенты на диаметр 21 сантиметр:

250 грамм печенья "к кофе";

100 грамм сливочного масла;

800 грамм крем-сыра;

140 грамм сахара;

10 грамм ванильного сахара;

3 яйца;

150 грамм жирных сливок;

сок и цедра 1/2 лимона.

Приготовление:

Для начала размельчите печенье в мелкую крошку и соедините с растопленным маслом. Выбранную форму застелите пергаментом, поместите в нее печенье и сформируйте крепкий корж без бортиков. Поместите основание для чизкейка в холодильник на 10 минут. Разогрейте духовку до 180 градусов, переставьте корж в нее и запекайте 10 минут. Крем-сыр, сливки, сахар и ванильный сахар смешайте до однородности. В отдельной посуде взбалтываем венчиком яйца. В творожную массу добавьте яйца и еще раз тщательно вымешайте все ингредиенты. Добавляем цедру и сок 1/2 лимона. Творожную массу выливаем на корж и разравниваем. Под форму из чизкейка на дно духовки поместите емкость из 500 миллилитрамив кипятка. Разогрейте духовку до 130 градусов, выпекайте чизкейк около 1,5 часов. Когда чизкейк выпечется, нельзя сразу доставать его из духовки. Вставьте ложку в дверцу духовой печи, чтобы она охлаждалась медленно. Оставьте десерт в духовке до охлаждения до комнатной температуры. Когда чизкейк охладится, поставьте его в холодильник на 4 – 6 часов, идеальное решение – на ночь. Для украшения подойдут любые любимые фрукты.

Совет:

Все компоненты десерта должны быть комнатной температуры.

Приятного аппетита!

Текст публикации anny.cooking:

Чизкейк Нью-Йорк

Один из самых вкусных рецептов, которые я готовила

Ингредиенты на диаметр 21 см:

250 г печенья к кофе

100 г сливочного масла

800 г крем-сыра

140 г цукру

10 г ванильного сахара

3 яйца

150 г жирных сливок

сок и цедра 1/2 лимона

Приготовление:

Все ингредиенты должны быть в комнатной температуры.

Печенье измельчаем в крошку, добавляем растопленное масло и смешиваем.

Форму застилаем пергаментом, высыпаем печенье и формируем крепкий корж без бортиков.

На 10 мин форму с коржом отправляем в холодильник, и затем выпекаем 10 мин при 180 градусах. Крем-сыр, сливки, сахар и ванильный сахар смешиваем венчиком до однородности. В отдельной посуде взбалтываем венчиком яйца. Добавляем яйца в творожную массу и до однородности смешиваем венчиком. Добавляем цедру и сок 1/2 лимона.

Бортики я ничем не смазывала, но если боитесь, что прилипнет – смажьте бортики маслом или каплей масла и прилепите пергамент.

Творожную массу выливаем на лепешку и разравниваем.

На дно духовки кладем противень или любую форму из ~500 мл кипятка, и разогреваем духовку до 130 градусов.

Чизкейк кладем на средний уровень и печем 1,5 часа. После выпечки откройте духовку и вставьте ложку в дверь, чтобы духовка охлаждалась медленно.

Оставьте чиз в духовке до охлаждения до комнатной температуры. После – переложите чиз в холодильник на 4-6 часов или на ночь. Вынимаем из формы, по желанию украшаем и смакуем.

Приятного аппетита