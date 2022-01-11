Творим красоту: простой рецепт известного чизкейка Нью-Йорк
Источник:инстаграмм anny cooking
Чизкейк – один из мегапопулярных десертов во всем мире. И самой востребованной его вариацией является нью-йоркская. Историю этой вкуснятины и ее рецепт читайте на Вкусно 24.
Первый чизкейк, вероятно, был сделан на греческом острове Самос. Тогда этот вкусный десерт числился мощным источником энергии. Даже во время первых Олимпийских игр в Греции, состоявшихся в 776 году до нашей эры, атлетам подавали нежные десерты из сыра! Свадебные пары также угощали этим сладким блюдом.
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Жители Нью-Йорка полюбили этот десерт еще в 1900-х годах. Заслуга в создании чизкейка Нью-Йорк принадлежит Арнольду Рубену, также известному своими фирменными сэндвичами.
Чизкейк в стиле Нью-Йорк был экспериментом, который Рубен проделал с творожным пирогом. Его пригласили на вечеринку, где ему подали творожный пирог. Ему так понравилось блюдо, что он начал экспериментировать с ним и создал то, что мы знаем сегодня как нью-йоркский чизкейк.
Рецепт чизкейка Нью-Йорк
Время: 2 часа + 6 часов
Порций: 6
Ингредиенты на диаметр 21 сантиметр:
- 250 грамм печенья "к кофе";
- 100 грамм сливочного масла;
- 800 грамм крем-сыра;
- 140 грамм сахара;
- 10 грамм ванильного сахара;
- 3 яйца;
- 150 грамм жирных сливок;
- сок и цедра 1/2 лимона.
Приготовление:
- Для начала размельчите печенье в мелкую крошку и соедините с растопленным маслом.
- Выбранную форму застелите пергаментом, поместите в нее печенье и сформируйте крепкий корж без бортиков.
- Поместите основание для чизкейка в холодильник на 10 минут.
- Разогрейте духовку до 180 градусов, переставьте корж в нее и запекайте 10 минут.
- Крем-сыр, сливки, сахар и ванильный сахар смешайте до однородности.
- В отдельной посуде взбалтываем венчиком яйца.
- В творожную массу добавьте яйца и еще раз тщательно вымешайте все ингредиенты.
- Добавляем цедру и сок 1/2 лимона.
- Творожную массу выливаем на корж и разравниваем.
- Под форму из чизкейка на дно духовки поместите емкость из 500 миллилитрамив кипятка.
- Разогрейте духовку до 130 градусов, выпекайте чизкейк около 1,5 часов.
- Когда чизкейк выпечется, нельзя сразу доставать его из духовки. Вставьте ложку в дверцу духовой печи, чтобы она охлаждалась медленно. Оставьте десерт в духовке до охлаждения до комнатной температуры.
- Когда чизкейк охладится, поставьте его в холодильник на 4 – 6 часов, идеальное решение – на ночь.
- Для украшения подойдут любые любимые фрукты.
Все компоненты десерта должны быть комнатной температуры.
Приятного аппетита!
Текст публикации anny.cooking:
Чизкейк Нью-Йорк
Один из самых вкусных рецептов, которые я готовила
Ингредиенты на диаметр 21 см:
250 г печенья к кофе
100 г сливочного масла
800 г крем-сыра
140 г цукру
10 г ванильного сахара
3 яйца
150 г жирных сливок
сок и цедра 1/2 лимона
Приготовление:
Все ингредиенты должны быть в комнатной температуры.
Печенье измельчаем в крошку, добавляем растопленное масло и смешиваем.
Форму застилаем пергаментом, высыпаем печенье и формируем крепкий корж без бортиков.
На 10 мин форму с коржом отправляем в холодильник, и затем выпекаем 10 мин при 180 градусах. Крем-сыр, сливки, сахар и ванильный сахар смешиваем венчиком до однородности. В отдельной посуде взбалтываем венчиком яйца. Добавляем яйца в творожную массу и до однородности смешиваем венчиком. Добавляем цедру и сок 1/2 лимона.
Бортики я ничем не смазывала, но если боитесь, что прилипнет – смажьте бортики маслом или каплей масла и прилепите пергамент.
Творожную массу выливаем на лепешку и разравниваем.
На дно духовки кладем противень или любую форму из ~500 мл кипятка, и разогреваем духовку до 130 градусов.
Чизкейк кладем на средний уровень и печем 1,5 часа. После выпечки откройте духовку и вставьте ложку в дверь, чтобы духовка охлаждалась медленно.
Оставьте чиз в духовке до охлаждения до комнатной температуры. После – переложите чиз в холодильник на 4-6 часов или на ночь. Вынимаем из формы, по желанию украшаем и смакуем.
Приятного аппетита