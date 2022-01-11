Перший чизкейк, ймовірно, був виготовлений на грецькому острові Самос. Тоді цей смачний десерт вважався потужним джерелом енергії. Навіть під час перших Олімпійських ігор у Греції, що відбулися в 776 році до нашої ери, атлетам подавали ніжні десерти із сиру! Весільні пари також пригощали цією солодкою стравою.
Цікаво Смакота на Різдво: салат цезар, курча тапака та запечені з овочами стегенця
Жителі Нью-Йорка полюбили цей десерт ще в 1900-х роках. Заслуга у створенні чизкейка Нью-Йорк належить Арнольду Рубену, який також був відомий своїми фірмовими сендвічами.
Чизкейк у стилі Нью-Йорк насправді був експериментом, який Рубен зробив із сирним пирогом. Його запросили на вечірку, де йому подали сирний пиріг. Йому так сподобалася страва, що він почав експериментувати з нею і створив те, що ми знаємо сьогодні як нью-йоркський чизкейк.
Рецепт чизкейку Нью-Йорк
Час: 2 години + 6 годин
Порцій: 6
Неймовірний десерт / Фото інстаграм anny cooking
Інгредієнти на діаметр 21 сантиметр:
- 250 грам печива "до кави";
- 100 грам вершкового масла;
- 800 грам крем-сиру;
- 140 грам цукру;
- 10 грам ванільного цукру;
- 3 яйця;
- 150 грам жирних вершків;
- сік і цедра 1/2 лимону.
Приготування:
- Для початку подрібніть печиво у дрібну крихту та з’єднайте із розтопленим маслом.
- Обрану форму застеліть пергаментом, помістіть у неї печиво та сформуйте міцний корж без бортиків.
- Помістіть основу для чизкейку в холодильник на 10 хвилин.
- Розігрійте духовку до 180 градусів, переставте корж у неї та запікайте 10 хвилин.
- Крем-сир, вершки, цукор і ванільний цукор змішайте до однорідності.
- В окремому посуді збовтуємо вінчиком яйця.
- До сирної маси додайте яйця і ще раз ретельно вимішайте всі інгредієнти.
- Додаємо цедру і сік 1/2 лимону.
- Сирну масу виливаємо на корж і розрівнюємо.
- Під форму із чизкейка на дно духовки помістіть ємкість з 500 мілілітрів кип’ятку.
- Розігрійте духовку до 130 градусів, випікайте чизкейк близько 1,5 години.
- Коли чизкейк випечеться, не можна одразу діставати його з духовки. Вставте ложку у дверцята духової печі, щоб вона охолоджувалася повільно. Залиште десерт в духовці до охолодження до кімнатної температури.
- Коли чизкейк вихолоне, поставте його у холодильник на 4 – 6 годин, ідеальне рішення – на ніч.
- Для прикраси підійдуть будь-які улюблені фрукти.
Нехай смакує!
Текст публікації anny.cooking:
Чізкейк Нью-Йорк
Один із найсмачніших рецептів який я готувала
Інгредієнти на діаметр 21 см:
250 г печива до кави
100 г вершкового масла
800 г крем-сиру
140 г цукру
10 г ванільного цукру
3 яйця
150 г жирних вершків
сік і цедра 1/2 лимону
Приготування:
Всі інгредієнти мають бути кімнатної температури.
Печиво подрібнюємо в крихту, додаємо розтоплене масло і змішуємо.
Форму застилаємо пергаментом, висипаємо печиво і формуємо міцний корж без бортиків
На 10 хв форму з коржем відправляємо в холодильник, і потім випікаємо 10 хв при 180 градусах.Крем-сир, вершки, цукор і ванільний цукор змішуємо вінчиком до однорідності. В окремому посуді збовтуємо вінчиком яйця. Додаємо яйця до сирної маси і до однорідності змішуємо вінчиком. Додаємо цедру і сік 1/2 лимону.
Бортики я нічим нк змазувала, але якщо боїтесь, що прилипне - змажте бортики маслом чи краплею олії і приліпіть пергамент. Сирну масу виливаємо на корж і розрівнюємо. На дно духовки кладемо деко чи будь-яку форму з ~ 500 мл кип‘ятку, і розігріваємо духовку до 130 градусів.
Чізкейк кладемо на середній рівень і печемо 1,5 години.
Після випікання відхиліть духовку і вставте ложку в двері, щоб духовка охолоджувалась повільно. Залиште чіз в духовці до охолодження до кімнатної температури. Після - перекладіть чіз в холодильник на 4-6 годин чи на ніч. Виймаємо з форми, по бажанню прикрашаємо і смакуємо.
Смачного