Перший чизкейк, ймовірно, був виготовлений на грецькому острові Самос. Тоді цей смачний десерт вважався потужним джерелом енергії. Навіть під час перших Олімпійських ігор у Греції, що відбулися в 776 році до нашої ери, атлетам подавали ніжні десерти із сиру! Весільні пари також пригощали цією солодкою стравою.

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Жителі Нью-Йорка полюбили цей десерт ще в 1900-х роках. Заслуга у створенні чизкейка Нью-Йорк належить Арнольду Рубену, який також був відомий своїми фірмовими сендвічами.

Чизкейк у стилі Нью-Йорк насправді був експериментом, який Рубен зробив із сирним пирогом. Його запросили на вечірку, де йому подали сирний пиріг. Йому так сподобалася страва, що він почав експериментувати з нею і створив те, що ми знаємо сьогодні як нью-йоркський чизкейк.

Рецепт чизкейку Нью-Йорк

Час: 2 години + 6 годин

Порцій: 6

Неймовірний десерт / Фото інстаграм anny cooking

Інгредієнти на діаметр 21 сантиметр:

250 грам печива "до кави";

100 грам вершкового масла;

800 грам крем-сиру;

140 грам цукру;

10 грам ванільного цукру;

3 яйця;

150 грам жирних вершків;

сік і цедра 1/2 лимону.

Приготування:

Для початку подрібніть печиво у дрібну крихту та з’єднайте із розтопленим маслом. Обрану форму застеліть пергаментом, помістіть у неї печиво та сформуйте міцний корж без бортиків. Помістіть основу для чизкейку в холодильник на 10 хвилин. Розігрійте духовку до 180 градусів, переставте корж у неї та запікайте 10 хвилин. Крем-сир, вершки, цукор і ванільний цукор змішайте до однорідності. В окремому посуді збовтуємо вінчиком яйця. До сирної маси додайте яйця і ще раз ретельно вимішайте всі інгредієнти. Додаємо цедру і сік 1/2 лимону. Сирну масу виливаємо на корж і розрівнюємо. Під форму із чизкейка на дно духовки помістіть ємкість з 500 мілілітрів кип’ятку. Розігрійте духовку до 130 градусів, випікайте чизкейк близько 1,5 години. Коли чизкейк випечеться, не можна одразу діставати його з духовки. Вставте ложку у дверцята духової печі, щоб вона охолоджувалася повільно. Залиште десерт в духовці до охолодження до кімнатної температури. Коли чизкейк вихолоне, поставте його у холодильник на 4 – 6 годин, ідеальне рішення – на ніч. Для прикраси підійдуть будь-які улюблені фрукти.

Порада:

Всі компоненти для десерту повинні бути кімнатної температури.

Нехай смакує!

Текст публікації anny.cooking:

Чізкейк Нью-Йорк

Один із найсмачніших рецептів який я готувала

Інгредієнти на діаметр 21 см:

250 г печива до кави

100 г вершкового масла

800 г крем-сиру

140 г цукру

10 г ванільного цукру

3 яйця

150 г жирних вершків

сік і цедра 1/2 лимону

Приготування:

Всі інгредієнти мають бути кімнатної температури.

Печиво подрібнюємо в крихту, додаємо розтоплене масло і змішуємо.

Форму застилаємо пергаментом, висипаємо печиво і формуємо міцний корж без бортиків

На 10 хв форму з коржем відправляємо в холодильник, і потім випікаємо 10 хв при 180 градусах.Крем-сир, вершки, цукор і ванільний цукор змішуємо вінчиком до однорідності. В окремому посуді збовтуємо вінчиком яйця. Додаємо яйця до сирної маси і до однорідності змішуємо вінчиком. Додаємо цедру і сік 1/2 лимону.

Бортики я нічим нк змазувала, але якщо боїтесь, що прилипне - змажте бортики маслом чи краплею олії і приліпіть пергамент. Сирну масу виливаємо на корж і розрівнюємо. На дно духовки кладемо деко чи будь-яку форму з ~ 500 мл кип‘ятку, і розігріваємо духовку до 130 градусів.

Чізкейк кладемо на середній рівень і печемо 1,5 години.

Після випікання відхиліть духовку і вставте ложку в двері, щоб духовка охолоджувалась повільно. Залиште чіз в духовці до охолодження до кімнатної температури. Після - перекладіть чіз в холодильник на 4-6 годин чи на ніч. Виймаємо з форми, по бажанню прикрашаємо і смакуємо.

Смачного