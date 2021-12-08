Этот торт – мечта каждой хозяйки: быстрый в приготовлении, без выпекания и без муки. При этом в нем домашний сыр и карамелизированные мандаринки. Ну просто объедение!
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Кстати, творожный торт прекрасно подойдет к праздничному столу, ведь вид и вкус его – божественный.
Рецепт творожного торта с мандаринами без выпекания
- Время: 20 минут (3-4 часа на застывание)
- Порции: 8
Творожный торт с мандаринами без выпекания / скриншот с видео
Приготовление:
- Залейте желатин теплой водой, оставьте на 15 минут, чтобы он набух.
- Мандаринки почистите от кожуры, разделите и карамелизируйте на сковородке с маслом и сахарной пудрой.
- Творог смешайте с сахаром и ванильным сахаром. Влейте 200 граммов сметаны. Перебейте все блендером в однородную массу.
- Оставшуюся сметану смешайте с 200 граммами сахара. Взбейте смесь миксером до растворения сахара.
- Нагрейте воду в сотейнике и в ней растворите набухший желатин.
- Смешайте в глубокой посуде творожный крем, сметанковый и желатин. Перемешайте основу для торта и вылейте в силиконовую форму.
- Добавьте мандарины и утопите их в сырной массе.
Творожный торт с мандаринами без выпекания / скриншот с видео
- Отправьте торт в форме в холодильник на несколько часов.
- Готовый торт достаньте из формы, задекорируйте мандаринами и подавайте к столу. Приятного аппетита!
Видеорецепт творожного торта с мандаринами без выпечки: