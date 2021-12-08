Цей торт – мрія кожної господині: швидкий у приготуванні, без випікання і без борошна. Натомість у ньому домашній сир та карамелізовані мандаринки. Ну просто смакота!

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До речі, сирний торт чудово підійде до святкового столу, адже вигляду і смак його – божественний.

Рецепт сирного торта з мандаринами без випікання

  • Час: 20 хвилин (3 – 4 години на застигання)
  • Порції: 8


Сирний торт з мандаринами без випікання / Скріншот з відео

Приготування:

  1. Залийте желатин теплою водою, залишіть на 15 хвилин, щоб він набух.
  1. Мандаринки почистіть від шкірки, розділіть та карамелізуйте на сковорідці з маслом та цукровою пудрою.
  1. Домашній сир змішайте з цукром та ванільним цукром. Влийте 200 грамів сметани. Перебийте все блендером в однорідну масу.
  1. Решту сметани змішайте з 200 грамами цукру. Збийте суміш міксером до розчинення цукру.
  1. Нагрійте воду в сотейнику та в ній розчиніть набухлий желатин.
  1. Змішайте в глибокому посуді сирний крем, сметанковий та желатин. Перемішайте основу для торта та вилийте в силіконову форму.
  1. Додайте мандарини та втопіть їх у сирній масі.


Сирний торт з мандаринами без випікання / Скріншот з відео

  1. Відправте торт у формі в холодильник на кілька годин.
  1. Готовий торт дістаньте з форми, задекоруйте мандаринами та подавайте до столу. Смачного!

Відеорецепт сирного торта з мандаринами без випікання: