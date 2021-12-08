Цей торт – мрія кожної господині: швидкий у приготуванні, без випікання і без борошна. Натомість у ньому домашній сир та карамелізовані мандаринки. Ну просто смакота!
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До речі, сирний торт чудово підійде до святкового столу, адже вигляду і смак його – божественний.
Рецепт сирного торта з мандаринами без випікання
- Час: 20 хвилин (3 – 4 години на застигання)
- Порції: 8
Сирний торт з мандаринами без випікання / Скріншот з відео
Приготування:
- Залийте желатин теплою водою, залишіть на 15 хвилин, щоб він набух.
- Мандаринки почистіть від шкірки, розділіть та карамелізуйте на сковорідці з маслом та цукровою пудрою.
- Домашній сир змішайте з цукром та ванільним цукром. Влийте 200 грамів сметани. Перебийте все блендером в однорідну масу.
- Решту сметани змішайте з 200 грамами цукру. Збийте суміш міксером до розчинення цукру.
- Нагрійте воду в сотейнику та в ній розчиніть набухлий желатин.
- Змішайте в глибокому посуді сирний крем, сметанковий та желатин. Перемішайте основу для торта та вилийте в силіконову форму.
- Додайте мандарини та втопіть їх у сирній масі.
Сирний торт з мандаринами без випікання / Скріншот з відео
- Відправте торт у формі в холодильник на кілька годин.
- Готовий торт дістаньте з форми, задекоруйте мандаринами та подавайте до столу. Смачного!
Відеорецепт сирного торта з мандаринами без випікання: