Цей торт – мрія кожної господині: швидкий у приготуванні, без випікання і без борошна. Натомість у ньому домашній сир та карамелізовані мандаринки. Ну просто смакота!

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До речі, сирний торт чудово підійде до святкового столу, адже вигляду і смак його – божественний.

Рецепт сирного торта з мандаринами без випікання

Час: 20 хвилин (3 – 4 години на застигання)

20 хвилин (3 – 4 години на застигання) Порції: 8



Сирний торт з мандаринами без випікання / Скріншот з відео

Інгредієнти:

– 700 грамів сметани;

– 4 мандаринки;

– 400 грамів домашнього сиру;

– 120 грамів цукру або цукрової пудри;

– 200 грамів цукру (до сметани);

– 30 грамів желатину;

– 1 столова ложка цукрової пудри;

– 20 грамів вершкового масла;

– 10 грамів ванільного цукру.

Приготування:

Залийте желатин теплою водою, залишіть на 15 хвилин, щоб він набух.

Мандаринки почистіть від шкірки, розділіть та карамелізуйте на сковорідці з маслом та цукровою пудрою.

Домашній сир змішайте з цукром та ванільним цукром. Влийте 200 грамів сметани. Перебийте все блендером в однорідну масу.

Решту сметани змішайте з 200 грамами цукру. Збийте суміш міксером до розчинення цукру.

Нагрійте воду в сотейнику та в ній розчиніть набухлий желатин.

Змішайте в глибокому посуді сирний крем, сметанковий та желатин. Перемішайте основу для торта та вилийте в силіконову форму.

Додайте мандарини та втопіть їх у сирній масі.



Сирний торт з мандаринами без випікання / Скріншот з відео

Відправте торт у формі в холодильник на кілька годин.

Готовий торт дістаньте з форми, задекоруйте мандаринами та подавайте до столу. Смачного!

Відеорецепт сирного торта з мандаринами без випікання: