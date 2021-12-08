Творожный торт с мандаринами без выпекания: праздничный рецепт

Когда в воздухе пахнет мандаринками, а за окном падает легкий снежок – это настоящая сказка. Чтобы подсластить праздничное настроение, приготовьте быстрый творожный торт без выпекания!

Этот торт – мечта каждой хозяйки: быстрый в приготовлении, без выпекания и без муки. При этом в нем домашний сыр и карамелизированные мандаринки. Ну просто объедение!

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Кстати, творожный торт прекрасно подойдет к праздничному столу, ведь вид и вкус его – божественный.

Рецепт творожного торта с мандаринами без выпекания

Время : 20 минут (3-4 часа на застывание)

: 20 минут (3-4 часа на застывание) Порции: 8



Творожный торт с мандаринами без выпекания / скриншот с видео

– 700 граммов сметаны;– 4 мандаринки;– 400 граммов творога;– 120 граммов сахара или сахарной пудры;– 200 граммов сахара (до сметаны);– 30 граммов желатина;– 1 столовая ложка сахарной пудры;– 20 граммов сливочного масла;– 10 граммов ванильного сахара.

Приготовление:

Залейте желатин теплой водой, оставьте на 15 минут, чтобы он набух.

Мандаринки почистите от кожуры, разделите и карамелизируйте на сковородке с маслом и сахарной пудрой.

Творог смешайте с сахаром и ванильным сахаром. Влейте 200 граммов сметаны. Перебейте все блендером в однородную массу.

Оставшуюся сметану смешайте с 200 граммами сахара. Взбейте смесь миксером до растворения сахара.

Нагрейте воду в сотейнике и в ней растворите набухший желатин.

Смешайте в глубокой посуде творожный крем, сметанковый и желатин. Перемешайте основу для торта и вылейте в силиконовую форму.

Добавьте мандарины и утопите их в сырной массе.



Творожный торт с мандаринами без выпекания / скриншот с видео

Отправьте торт в форме в холодильник на несколько часов.

Готовый торт достаньте из формы, задекорируйте мандаринами и подавайте к столу. Приятного аппетита!

Видеорецепт творожного торта с мандаринами без выпечки: