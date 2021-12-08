Творожный торт с мандаринами без выпекания: праздничный рецепт

8 декабря 2021 , 21:37
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Источник:

ютуб Здоровый и вкусный

Когда в воздухе пахнет мандаринками, а за окном падает легкий снежок – это настоящая сказка. Чтобы подсластить праздничное настроение, приготовьте быстрый творожный торт без выпекания!

Этот торт – мечта каждой хозяйки: быстрый в приготовлении, без выпекания и без муки. При этом в нем домашний сыр и карамелизированные мандаринки. Ну просто объедение!

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Кстати, творожный торт прекрасно подойдет к праздничному столу, ведь вид и вкус его – божественный.

Рецепт творожного торта с мандаринами без выпекания

  • Время: 20 минут (3-4 часа на застывание)
  • Порции: 8


Творожный торт с мандаринами без выпекания / скриншот с видео

Ингредиенты:
– 700 граммов сметаны;
– 4 мандаринки;
– 400 граммов творога;
– 120 граммов сахара или сахарной пудры;
– 200 граммов сахара (до сметаны);
– 30 граммов желатина;
– 1 столовая ложка сахарной пудры;
– 20 граммов сливочного масла;
– 10 граммов ванильного сахара.

Приготовление:

  1. Залейте желатин теплой водой, оставьте на 15 минут, чтобы он набух.
     
  2. Мандаринки почистите от кожуры, разделите и карамелизируйте на сковородке с маслом и сахарной пудрой.
     
  3. Творог смешайте с сахаром и ванильным сахаром. Влейте 200 граммов сметаны. Перебейте все блендером в однородную массу.
     
  4. Оставшуюся сметану смешайте с 200 граммами сахара. Взбейте смесь миксером до растворения сахара.
     
  5. Нагрейте воду в сотейнике и в ней растворите набухший желатин.
     
  6. Смешайте в глубокой посуде творожный крем, сметанковый и желатин. Перемешайте основу для торта и вылейте в силиконовую форму.
     
  7. Добавьте мандарины и утопите их в сырной массе.


Творожный торт с мандаринами без выпекания / скриншот с видео

  1. Отправьте торт в форме в холодильник на несколько часов.
     
  2. Готовый торт достаньте из формы, задекорируйте мандаринами и подавайте к столу. Приятного аппетита!

Видеорецепт творожного торта с мандаринами без выпечки:

 

Автор: Богданна Рибак