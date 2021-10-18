Обязательно приготовьте ракушки с тыквенной начинкой, ведь это нереально вкусно! Спешите, пока еще можно приобрести осенние продукты по умеренным ценам.
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Тыквенные ракушки с крем-сыром и куриным фаршем
Время: 50 минут
Порции: 6
Ракушки с тыквой и куриным фаршем / Фото Fat Killers
Приготовление:
- Для приготовления тыквенно-сырной начинки обжарьте куриный фарш на разогретой сковородке с оливковым маслом.
- Печеную тыкву смешайте с куриным фаршем и крем-сыром и перебейте блендером. Добавьте щепотку мускатного ореха, сухого чеснока, прованских трав и сдобрите солью и перцем. Перемешайте массу.
- Макароны отварите в подсоленной воде до состояния al dente (немного сырые).
- Промойте их холодной водой и откиньте на дуршлаг, чтобы избавиться от лишней воды.
- Смажьте макароны маслом, чтобы они не слиплись.
- Для приготовления соуса мелко нарежьте лук и чеснок. Обжарьте их на оливковом масле в течение 1-2 минут.
- Всыпьте рисовую муку и перемешайте.
- Влейте молоко в зажарку и доведите до кипения. Консистенция соуса должна быть как не сильно густая сметана.
- Полученный соус взбейте блендером для однородной консистенции. Добавьте тертый сыр, соль и перец.
- Нафаршируйте ракушки тыквенной начинкой.
- На дно жароупорной формы вылейте немного соуса, выложите нафаршированные ракушки и снова полейте соусом.
- Посыпьте хлопьями острого перца чили и базиликом.
- Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте блюдо в течение 20 – 25 минут.
- Блюдо готово. Приятного аппетита!