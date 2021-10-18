Если вам приспичило удивить близких или друзей особым блюдом к праздничному столу – вы его нашли. Макароны ракушки нафаршированные нежной начинкой из тыквы, крем-сыра и куриного фарша станут не только вкусным угощением, но и полезным. Ведь блюдо можно отнести к низкокалорийному.