Якщо вам закортіло здивувати близьких чи друзів особливою стравою до святкового столу – ви її знайшли. Макарони мушлі нафаршировані ніжною начинкою з гарбуза, крем-сиру та курячого фаршу стануть не тільки смачним частуванням, а й корисним. Адже страву можна віднести до низькокалорійної.