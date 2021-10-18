Обов'язково приготуйте мушлі з гарбузовою начинкою, адже це нереально смачно! Поспішайте, доки ще можна придбати осінні продукти за помірними цінами.
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Гарбузові мушлі з крем-сиром та курячим фаршем
- Час: 50 хвилин
- Порції: 6
Мушлі з гарбузом та курячим фаршем / Фото Fat Killers
Приготування:
- Для приготування гарбузово-сирної начинки обсмажте курячий фарш на розігрітій сковорідці з оливковою олією.
- Печений гарбуз змішайте з курячим фаршем та крем-сиром і перебийте блендером. Додайте дрібку мускатного горіха, сухого часнику, прованських трав та присмачте сіллю та перцем. Перемішайте масу.
- Макарони відваріть у підсоленій воді до стану al dente (трішки сирі).
- Промийте їх холодною водою та відкиньте на друшляк, щоб позбутися зайвої води.
- Змастіть макарони олією, щоб вони не злиплися.
- Для приготування соусу дрібно наріжте цибулю та часник. Обсмажте їх на оливковій олії протягом 1 – 2 хвилин.
- Всипте рисове борошно та перемішайте.
- Влийте молоко до засмажки та доведіть до кипіння. Консистенція соусу має бути, як не сильно густа сметана.
- Отриманий соус збийте блендером для однорідної консистенції. Додайте тертий сир, сіль та перець.
- Нафаршируйте мушлі гарбузовою начинкою.
- На дно жаротривкої форми вилийте трішки соусу, викладіть нафаршировані мушлі та знову полийте соусом.
- Посипте пластівцями гострого перцю чилі та базиліком.
- Розігрійте духовку до 180 градусів та випікайте страву протягом 20 – 25 хвилин.
- Страва готова. Смачного!