Тыквенные ракушки с крем-сыром и куриным фаршем: изысканный рецепт к праздничному столу
18 октября 2021 , 11:24Читати новину українською
Источник:инстаграм Fat Killers
Если вам приспичило удивить близких или друзей особым блюдом к праздничному столу – вы его нашли. Макароны ракушки нафаршированные нежной начинкой из тыквы, крем-сыра и куриного фарша станут не только вкусным угощением, но и полезным. Ведь блюдо можно отнести к низкокалорийному.
Обязательно приготовьте ракушки с тыквенной начинкой, ведь это нереально вкусно! Спешите, пока еще можно приобрести осенние продукты по умеренным ценам.
Читайте также Обед в офис за 30 минут: французский сэндвич, яйца по-шотландски, куриные стрипсы с тыквой
Тыквенные ракушки с крем-сыром и куриным фаршем
Время: 50 минут
Порции: 6
Ракушки с тыквой и куриным фаршем / Фото Fat Killers
– 350 г пюре печеной тыквы;
– 400 г куриного фарша;
– 250 г крем-сыра;
– макароны ракушки (35 штук);
– 1 репчатый лук;
– 6 зубчиков чеснока;
– 70 г тертого твердого сыра;
– 500 мл молока;
– 3 ст. л. оливкового масла;
– 1 ст. л. рисовой муки;
– молотый мускатный орех;
– прованские травы;
– ½ ч. л. сухого чеснока;
– соль;
– черный молотый перец;
– хлопья острого красного перца;
– свежие листочки базилика.
Приготовление:
- Для приготовления тыквенно-сырной начинки обжарьте куриный фарш на разогретой сковородке с оливковым маслом.
- Печеную тыкву смешайте с куриным фаршем и крем-сыром и перебейте блендером. Добавьте щепотку мускатного ореха, сухого чеснока, прованских трав и сдобрите солью и перцем. Перемешайте массу.
- Макароны отварите в подсоленной воде до состояния al dente (немного сырые).
- Промойте их холодной водой и откиньте на дуршлаг, чтобы избавиться от лишней воды.
- Смажьте макароны маслом, чтобы они не слиплись.
- Для приготовления соуса мелко нарежьте лук и чеснок. Обжарьте их на оливковом масле в течение 1-2 минут.
- Всыпьте рисовую муку и перемешайте.
- Влейте молоко в зажарку и доведите до кипения. Консистенция соуса должна быть как не сильно густая сметана.
- Полученный соус взбейте блендером для однородной консистенции. Добавьте тертый сыр, соль и перец.
- Нафаршируйте ракушки тыквенной начинкой.
- На дно жароупорной формы вылейте немного соуса, выложите нафаршированные ракушки и снова полейте соусом.
- Посыпьте хлопьями острого перца чили и базиликом.
- Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте блюдо в течение 20 – 25 минут.
- Блюдо готово. Приятного аппетита!