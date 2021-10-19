Пока участники реалити-шоу "Адская кухня" продолжают бороться за победу, в обычной жизни их ждут новые профессиональные челленджи.

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После шоу никакие вызовы им не страшны. Это понял и Богдан Горносталь – участник "синей" мужской команды.

После незабываемого пути, который я прошел на "Адской кухне", решил бросить вызов себе как профессионалу и принял участие в украинском этапе отборочного тура Bocuse d'Or – международного кулинарного конкурса. В Украине национальный отбор проводился впервые, и для меня было честью принять в нем участие, – прокомментировал Богдан.

Победителю Bocuse d'Or выпадает честь представить Украину на большом финале, в котором соревнуются лучшие повара из разных стран мира.



Богдан Горносталь / Фото Новый канал

Богдан Горносталь в течение двух месяцев неустанно готовился, чтобы достойно выступить в команде известного шеф-повара Сергея Юрчишина.



Сергуй Юрчишин и Богдан Горносталь / Фото Новий канал

Сергей Юрчишин искал помощника на этот конкурс. Согласно условиям, на момент большого финала помощнику не должно быть более 21 года. Я подходил по возрасту. Да и с Сергеем мы нашли общий язык. После восьми недель подготовки выступили на первом этапе отборочного тура. Да, мы не прошли дальше, но полученные знания и опыт ничем не заменишь, – пояснил Горносталь.

Улыбнется ли удача Богдану на реалити-шоу "Адская кухня", и станет ли он победителем проекта – смотрите по понедельникам на Новом канале.