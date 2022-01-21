Добавьте 2 яйца, щепотку соли и взбейте все вилкой в пышную массу.

Добавьте 2 яйца, щепотку соли и взбейте все вилкой в пышную массу.

Добавьте 2 яйца, щепотку соли и взбейте все вилкой в пышную массу.

азогрейте антипригарную сковороду с небольшим количеством растительного масла или другого жира.

азогрейте антипригарную сковороду с небольшим количеством растительного масла или другого жира.

азогрейте антипригарную сковороду с небольшим количеством растительного масла или другого жира.

Р азогрейте антипригарную сковороду с небольшим количеством растительного масла или другого жира.

Р азогрейте антипригарную сковороду с небольшим количеством растительного масла или другого жира.

Р азогрейте антипригарную сковороду с небольшим количеством растительного масла или другого жира.

Яичную массу вылейте в сковороду и равномерно по ней распределите.

Яичную массу вылейте в сковороду и равномерно по ней распределите.

Яичную массу вылейте в сковороду и равномерно по ней распределите.

Яичную массу вылейте в сковороду и равномерно по ней распределите.

Яичную массу вылейте в сковороду и равномерно по ней распределите.

Яичную массу вылейте в сковороду и равномерно по ней распределите.

Примерно через 30 секунд перемешайте омлет в центре сковороды лопаткой и еще раз распределите массу, перемещая более обжаренные части от краев к центру.

Примерно через 30 секунд перемешайте омлет в центре сковороды лопаткой и еще раз распределите массу, перемещая более обжаренные части от краев к центру.

Примерно через 30 секунд перемешайте омлет в центре сковороды лопаткой и еще раз распределите массу, перемещая более обжаренные части от краев к центру.

На одну его половину выложите овощи из миски, добавьте кусочки лосося и еще немного перца.