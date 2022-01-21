Поснідавши омлетом, ви довго почуватиметеся ситими й повними сил. Секрет тривалої енергійності – у білку з трьох джерел: яєць, лосося та грецького йогурту. До речі, а ви знали, що омега-3 жирні кислоти, що містяться в червоній рибі, зменшують біль у м'язах?

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Рецепт омлету з копченим лососем, крес-салатом і грецьким йогуртом

Час: 10 хвилин

Порції: 1

Ідеальний омлет / Фото unsplash

Інгредієнти:

½ маленької дрібнонарізаної червоної цибулини;

½ склянки крес-салату;

1 чайна ложка лимонного соку;

½ чайної ложки олії;

сіль, перець – на ваш смак;

1 столова ложка грецького йогурту;

40 грамів дрібно нарізаного копченого лосося;

2 курячих яйця.

Приготування:

Змішайте в мисці нарізану цибулю, крес-салат, лимонний сік, олію, дрібку солі та свіжомелений чорний перець. Додайте 2 яйця, дрібку солі й збийте все виделкою на пишну масу. Розігрійте антипригарну сковороду з невеликою кількістю олії або іншого жиру. Яєчну масу вилийте на сковороду й рівномірно розподіліть по ній. Приблизно через 30 секунд перемішайте омлет у центрі сковороди лопаткою й ще раз розподіліть масу, змітаючи більш обсмажені частини від країв до центру. Змастіть омлет йогуртом. На одну його половину викладіть овочі з миски, додайте шматочки лосося й ще трохи перцю. Прикрийте все другою половиною омлету – і ваш сніданок готовий!