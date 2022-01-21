Поснідавши омлетом, ви довго почуватиметеся ситими й повними сил. Секрет тривалої енергійності – у білку з трьох джерел: яєць, лосося та грецького йогурту. До речі, а ви знали, що омега-3 жирні кислоти, що містяться в червоній рибі, зменшують біль у м'язах?

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Рецепт омлету з копченим лососем, крес-салатом і грецьким йогуртом

Час: 10 хвилин
Порції: 1

Ідеальний омлет / Фото unsplash

Інгредієнти:

  • ½ маленької дрібнонарізаної червоної цибулини;
  • ½ склянки крес-салату;
  • 1 чайна ложка лимонного соку;
  • ½ чайної ложки олії;
  • сіль, перець – на ваш смак;
  • 1 столова ложка грецького йогурту;
  • 40 грамів дрібно нарізаного копченого лосося;
  • 2 курячих яйця.

Приготування:

  1. Змішайте в мисці нарізану цибулю, крес-салат, лимонний сік, олію, дрібку солі та свіжомелений чорний перець.
  2. Додайте 2 яйця, дрібку солі й збийте все виделкою на пишну масу.
  3. Розігрійте антипригарну сковороду з невеликою кількістю олії або іншого жиру.
  4. Яєчну масу вилийте на сковороду й рівномірно розподіліть по ній.
  5. Приблизно через 30 секунд перемішайте омлет у центрі сковороди лопаткою й ще раз розподіліть масу, змітаючи більш обсмажені частини від країв до центру.
  6. Змастіть омлет йогуртом.
  7. На одну його половину викладіть овочі з миски, додайте шматочки лосося й ще трохи перцю. Прикрийте все другою половиною омлету – і ваш сніданок готовий!