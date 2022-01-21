Омлет с копченым лососем: начало дня должно быть идеальным

21 января 2022 , 15:17
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Источник:

womenshealth

Лучшее блюдо для завтрака – омлет. И не простой, а с красной рыбой и густым йогуртом. Поможет он восстановить силы также после изнурительной тренировки и трудного рабочего дня.

Позавтракав омлетом, вы долго будете ощущать сытость и прилив сил. Секрет долгой энергичности – в белке из трех источников: яиц, лосося и греческого йогурта. Кстати, а вы знали, что омега-3 жирные кислоты, содержащиеся в красной рыбе, уменьшают боль в мышцах?

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Рецепт омлета с копченым лососем, кресс-салатом и греческим йогуртом

Время: 10 минут
Порции: 1

Идеальный омлет / Фото unsplash

Ингредиенты:

  • ½ маленькой мелко нарезанной красной луковицы;
  • ½ стакана кресс-салата;
  • 1 чайная ложка лимонного сока;
  • ½ чайной ложки масла;
  • соль, перец – по вашему вкусу;
  • 1 столовая ложка греческого йогурта;
  • 40 граммов мелко нарезанного копченого лосося;
  • 2 куриных яйца.

Приготовление:

  1. Смешайте в миске нарезанный лук, кресс-салат, лимонный сок, растительное масло, щепотку соли и свежемолотый черный перец.
  2. Добавьте 2 яйца, щепотку соли и взбейте все вилкой в пышную массу.
  3. Разогрейте антипригарную сковороду с небольшим количеством растительного масла или другого жира.
  4. Яичную массу вылейте в сковороду и равномерно по ней распределите.
  5. Примерно через 30 секунд перемешайте омлет в центре сковороды лопаткой и еще раз распределите массу, перемещая более обжаренные части от краев к центру.
  6. Смажьте омлет йогуртом.
  7. На одну его половину выложите овощи из миски, добавьте кусочки лосося и еще немного перца. Прикройте все второй половиной омлета – и ваш завтрак готов!
Как приготовить идеальный омлет
  • Подготовите все необходимые для омлета ингредиенты до начала его жарки.
  • Вилка или венчик обеспечат пышность омлета. Взбейте яйца в миске и, прежде чем вылить на сковороду, еще раз перемешайте.
  • Выливайте яичную смесь только на хорошо разогретую сковороду.

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська