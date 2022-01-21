Омлет с копченым лососем: начало дня должно быть идеальным
21 января 2022 , 15:17Читати новину українською
Источник:womenshealth
Лучшее блюдо для завтрака – омлет. И не простой, а с красной рыбой и густым йогуртом. Поможет он восстановить силы также после изнурительной тренировки и трудного рабочего дня.
Позавтракав омлетом, вы долго будете ощущать сытость и прилив сил. Секрет долгой энергичности – в белке из трех источников: яиц, лосося и греческого йогурта. Кстати, а вы знали, что омега-3 жирные кислоты, содержащиеся в красной рыбе, уменьшают боль в мышцах?
К теме Как вернуться в форму после праздников: ТОП-5 советов
Рецепт омлета с копченым лососем, кресс-салатом и греческим йогуртом
Время: 10 минут
Порции: 1
Ингредиенты:
- ½ маленькой мелко нарезанной красной луковицы;
- ½ стакана кресс-салата;
- 1 чайная ложка лимонного сока;
- ½ чайной ложки масла;
- соль, перец – по вашему вкусу;
- 1 столовая ложка греческого йогурта;
- 40 граммов мелко нарезанного копченого лосося;
- 2 куриных яйца.
Приготовление:
- Смешайте в миске нарезанный лук, кресс-салат, лимонный сок, растительное масло, щепотку соли и свежемолотый черный перец.
- Добавьте 2 яйца, щепотку соли и взбейте все вилкой в пышную массу.
- Разогрейте антипригарную сковороду с небольшим количеством растительного масла или другого жира.
- Яичную массу вылейте в сковороду и равномерно по ней распределите.
- Примерно через 30 секунд перемешайте омлет в центре сковороды лопаткой и еще раз распределите массу, перемещая более обжаренные части от краев к центру.
- Смажьте омлет йогуртом.
- На одну его половину выложите овощи из миски, добавьте кусочки лосося и еще немного перца. Прикройте все второй половиной омлета – и ваш завтрак готов!
- Подготовите все необходимые для омлета ингредиенты до начала его жарки.
- Вилка или венчик обеспечат пышность омлета. Взбейте яйца в миске и, прежде чем вылить на сковороду, еще раз перемешайте.
- Выливайте яичную смесь только на хорошо разогретую сковороду.