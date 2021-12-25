Где бы вы ни находились в мире, скорее всего, есть конкретное блюдо, которое вы с нетерпением ждете своего праздничного застолья в честь Рождества. Почти в каждой стране есть по крайней мере одно уникальное блюдо, напиток или настольная традиция, которая делает праздник особенным.

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Австралия

Именно в этот период на континенте календарное лето приходит жара. Семьи собираются на пикники в парке или на пляже, предпочитая барбекю. Праздничное меню: индейка, овощи и десерты. Все готовят на гриле.

Праздничное барбекю / Фото unsplash

Ирландия

Рождественский стол как в Англии, так и в Ирландии достаточно традиционный. Это практически всегда запеченные индейка и ветчина. Индейка фаршируется специальной массой из хлебных крошек, фруктов и сухофруктов. К мясу подают запеченный по всем правилам картофель и картофельное пюре, пастернак, отварную морковь и брюссельскую капусту. На десерт – рождественский пудинг с сухофруктами и бренди, который при подаче поджигают.

Праздничная индейка / Фото unsplash

Франция

Сочельник во Франции называется Le Réveillon. Праздничная еда – это устрицы, фуа-гра и жареная птица с каштанами. Основным десертом часто является bûche de Noël, или "праздничное полено". В Провансе готовят 13 десертов, символизирующих 12 апостолов и Иисуса Христа. Обычно это стол, полный тортов и пирожных.

Невероятный десерт / Фото unsplash

Индия

Католические и другие христианские общины в Индии празднуют сезон кусваром ("рождественскими сладостями"), начиная от кидио (жареные во фритюре шарики из теста, покрытые сахарной пудрой) до печенья и фруктовых тортов. Основной ужин – это бирьяни (блюдо со специями, мясом и рисом) с бараниной и другие распространенные индийские блюда, такие как алоо-гоби (приправленный картофель и цветная капуста) и джира пулао (рис с тмином).

Особое блюдо / Фото unsplash

Италия

В южной Италии есть кулинарная традиция под названием "Праздник семи рыб", которое также называют La Vigilia. Праздничные блюда состоят только из рыбы или моллюсков — семь разновидностей, как следует из названия. Среди обычных ингредиентов осьминог, анчоусы, солена щепа и моллюски, но особым ингредиентом является угорь.

Особый праздник / Фото unsplash

Германия

Рождество не будет полным, если на столе немцев нет штолена с цукатами, орехами, сухофруктами, специями и посыпанным кондитерским сахаром. В качестве гарнира также присутствует картофельный салат. Эти блюда идеально сочетаются с glühwein, горячим пряным вином и feuerzangenbowle (горячее порошкообразное вино с растворенным в нем сахаром).

Культовый десерт / Фото unsplash