Удивительное сочетание: как "подружить" свеклу с лососем в одном блюде

Эксперименты на кухне – это всегда интересно и познавательно. Иногда в одном блюде можно сочетать ингредиенты, которые в воображении никогда не стояли рядом.

На первый взгляд лосось и свекла выглядят далеко не "друзьями" – слишком разные блюда мы из них обычно готовим. Но пирог – отличная опция для того, чтобы удачно соединить эти компоненты.

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Эксперимент выглядит странно, но не бойтесь воплотить его в жизнь – результат превзойдет все ваши ожидания.

Рецепт пирога с лососем и свеклой

Время: 1,5 часа

Порций: 4

Неожиданное сочетание / Фото kwestiasmaku

Ингредиенты:

250 грамм пшеничной муки;

150 грамм сливочного масла;

1 чайная ложка соли;

1 яйцо.

Начинка:

350 грамм свежего филе лосося;

1 пучок листьев свеклы с меньшей свеклой;

1 небольшая луковица;

80 миллилитров бульона;

125 миллилитров сливок 30%;

1 чайная ложка картофельного крахмала;

2 сырых яйца;

2 сваренных вкрутую яйца;

укроп.

Приготовление:

Песочное тесто

Просейте муку в миску или кондитерскую доску, добавьте нарезанное кубиками холодное масло и соль. Смешайте с помощью миксера или вручную разомните ингредиенты пальцами или измельчите ножом на доске для теста до образования мелкой крошки. Затем добавьте яйцо и перемешайте или замесите тесто недолго вручную, соединив ингредиенты в гладкий однородный шарик. Поставьте массу в холодильник примерно на полчаса. Форму для торта диаметром 24 – 26 см смажьте маслом. Достаньте тесто из холодильника и раскатайте его на присыпанной мукой доске в лепешку толщиной примерно 1/2 сантиметра, диаметром больше формы. Переложите пирог в форму и выложите его на дно. С помощью ножа отрежьте тесто, торчащее над формой. Поставить в холодильник, пока духовка разогреется до 180 градусов. Накройте тесто алюминиевой фольгой (снизу и по бокам), на дно высыпьте груз типа сухой фасоли или риса (чтобы тесто во время выпечки не поднималось). Поставьте в разогретую духовку и выпекайте 15 минут, затем снимите фольгу с грузом и запекайте еще 15 – 20 минут или до золотистой корочки. Выньте из духовки и полностью охладите. Установите духовку на 180 градусов.

Начинка

Филе лосося промойте, срежьте кожуру, приправьте солью и перцем, смажьте оливковым маслом и обжарьте на гриле. Свеклу помыть, порезать, очистить и порезать кубиками. Измельчите листья свеклы. Нарежьте кубиками лук. Размельчите его на столовой ложке оливкового масла, затем добавьте нарезанную свеклу и обжарьте вместе некоторое время. Влить бульон и довести до кипения. Готовьте около 3 минут без крышки, затем добавьте нарезанные стебли и листья свеклы, приправьте солью и перцем и готовьте около 3 минут или пока вся жидкость не выпарится. Влить сливки и добавить картофельную муку (просеять прямо через ситечко), перемешать и довести до кипения. Снимите с огня, когда соус станет густым. Переложить в миску и остудить. К охлажденной свекле добавить 2 взбитых яйца, столовую ложку измельченного укропа, соль и перец, тщательно перемешать.

Пирог