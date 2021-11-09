Удивительное сочетание: как "подружить" свеклу с лососем в одном блюде

9 ноября 2021 , 14:25
Читати новину українською

Источник:

kwestiasmaku

Эксперименты на кухне – это всегда интересно и познавательно. Иногда в одном блюде можно сочетать ингредиенты, которые в воображении никогда не стояли рядом.

На первый взгляд лосось и свекла выглядят далеко не "друзьями" – слишком разные блюда мы из них обычно готовим. Но пирог – отличная опция для того, чтобы удачно соединить эти компоненты.

Актуально Тыква и курица – идеальное комбо: 3 блюда, за которые вы полюбите осень

Эксперимент выглядит странно, но не бойтесь воплотить его в жизнь – результат превзойдет все ваши ожидания.

Рецепт пирога с лососем и свеклой

Время: 1,5 часа
Порций: 4

Неожиданное сочетание / Фото kwestiasmaku

Ингредиенты:

  • 250 грамм пшеничной муки;
  • 150 грамм сливочного масла;
  • 1 чайная ложка соли;
  • 1 яйцо.

Начинка:

  • 350 грамм свежего филе лосося;
  • 1 пучок листьев свеклы с меньшей свеклой;
  • 1 небольшая луковица;
  • 80 миллилитров бульона;
  • 125 миллилитров сливок 30%;
  • 1 чайная ложка картофельного крахмала;
  • 2 сырых яйца;
  • 2 сваренных вкрутую яйца;
  • укроп.

Приготовление:

Песочное тесто

  1. Просейте муку в миску или кондитерскую доску, добавьте нарезанное кубиками холодное масло и соль.
  2. Смешайте с помощью миксера или вручную разомните ингредиенты пальцами или измельчите ножом на доске для теста до образования мелкой крошки.
  3. Затем добавьте яйцо и перемешайте или замесите тесто недолго вручную, соединив ингредиенты в гладкий однородный шарик.
  4. Поставьте массу в холодильник примерно на полчаса. Форму для торта диаметром 24 – 26 см смажьте маслом.
  5. Достаньте тесто из холодильника и раскатайте его на присыпанной мукой доске в лепешку толщиной примерно 1/2 сантиметра, диаметром больше формы.
  6. Переложите пирог в форму и выложите его на дно. С помощью ножа отрежьте тесто, торчащее над формой.
  7. Поставить в холодильник, пока духовка разогреется до 180 градусов. Накройте тесто алюминиевой фольгой (снизу и по бокам), на дно высыпьте груз типа сухой фасоли или риса (чтобы тесто во время выпечки не поднималось).
  8. Поставьте в разогретую духовку и выпекайте 15 минут, затем снимите фольгу с грузом и запекайте еще 15 – 20 минут или до золотистой корочки.
  9. Выньте из духовки и полностью охладите. Установите духовку на 180 градусов.

Начинка

  1. Филе лосося промойте, срежьте кожуру, приправьте солью и перцем, смажьте оливковым маслом и обжарьте на гриле.
  2. Свеклу помыть, порезать, очистить и порезать кубиками.
  3. Измельчите листья свеклы.
  4. Нарежьте кубиками лук.
  5. Размельчите его на столовой ложке оливкового масла, затем добавьте нарезанную свеклу и обжарьте вместе некоторое время.
  6. Влить бульон и довести до кипения.
  7. Готовьте около 3 минут без крышки, затем добавьте нарезанные стебли и листья свеклы, приправьте солью и перцем и готовьте около 3 минут или пока вся жидкость не выпарится.
  8. Влить сливки и добавить картофельную муку (просеять прямо через ситечко), перемешать и довести до кипения.
  9. Снимите с огня, когда соус станет густым. Переложить в миску и остудить.
  10. К охлажденной свекле добавить 2 взбитых яйца, столовую ложку измельченного укропа, соль и перец, тщательно перемешать.

Пирог

  1. Выкладываем на тесто запеченные кусочки семги, добавляем свеклу и ставим в разогретую до 180°С духовку.
  2. Выпекайте около 25 минут, в середине выпечки вдавите в массу четвертинки сваренных яиц. Достаньте из духовки и украсьте укропом.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська