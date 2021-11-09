Удивительное сочетание: как "подружить" свеклу с лососем в одном блюде
9 ноября 2021 , 14:25Читати новину українською
Источник:kwestiasmaku
Эксперименты на кухне – это всегда интересно и познавательно. Иногда в одном блюде можно сочетать ингредиенты, которые в воображении никогда не стояли рядом.
На первый взгляд лосось и свекла выглядят далеко не "друзьями" – слишком разные блюда мы из них обычно готовим. Но пирог – отличная опция для того, чтобы удачно соединить эти компоненты.
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Эксперимент выглядит странно, но не бойтесь воплотить его в жизнь – результат превзойдет все ваши ожидания.
Рецепт пирога с лососем и свеклой
Время: 1,5 часа
Порций: 4
Ингредиенты:
- 250 грамм пшеничной муки;
- 150 грамм сливочного масла;
- 1 чайная ложка соли;
- 1 яйцо.
Начинка:
- 350 грамм свежего филе лосося;
- 1 пучок листьев свеклы с меньшей свеклой;
- 1 небольшая луковица;
- 80 миллилитров бульона;
- 125 миллилитров сливок 30%;
- 1 чайная ложка картофельного крахмала;
- 2 сырых яйца;
- 2 сваренных вкрутую яйца;
- укроп.
Приготовление:
Песочное тесто
- Просейте муку в миску или кондитерскую доску, добавьте нарезанное кубиками холодное масло и соль.
- Смешайте с помощью миксера или вручную разомните ингредиенты пальцами или измельчите ножом на доске для теста до образования мелкой крошки.
- Затем добавьте яйцо и перемешайте или замесите тесто недолго вручную, соединив ингредиенты в гладкий однородный шарик.
- Поставьте массу в холодильник примерно на полчаса. Форму для торта диаметром 24 – 26 см смажьте маслом.
- Достаньте тесто из холодильника и раскатайте его на присыпанной мукой доске в лепешку толщиной примерно 1/2 сантиметра, диаметром больше формы.
- Переложите пирог в форму и выложите его на дно. С помощью ножа отрежьте тесто, торчащее над формой.
- Поставить в холодильник, пока духовка разогреется до 180 градусов. Накройте тесто алюминиевой фольгой (снизу и по бокам), на дно высыпьте груз типа сухой фасоли или риса (чтобы тесто во время выпечки не поднималось).
- Поставьте в разогретую духовку и выпекайте 15 минут, затем снимите фольгу с грузом и запекайте еще 15 – 20 минут или до золотистой корочки.
- Выньте из духовки и полностью охладите. Установите духовку на 180 градусов.
Начинка
- Филе лосося промойте, срежьте кожуру, приправьте солью и перцем, смажьте оливковым маслом и обжарьте на гриле.
- Свеклу помыть, порезать, очистить и порезать кубиками.
- Измельчите листья свеклы.
- Нарежьте кубиками лук.
- Размельчите его на столовой ложке оливкового масла, затем добавьте нарезанную свеклу и обжарьте вместе некоторое время.
- Влить бульон и довести до кипения.
- Готовьте около 3 минут без крышки, затем добавьте нарезанные стебли и листья свеклы, приправьте солью и перцем и готовьте около 3 минут или пока вся жидкость не выпарится.
- Влить сливки и добавить картофельную муку (просеять прямо через ситечко), перемешать и довести до кипения.
- Снимите с огня, когда соус станет густым. Переложить в миску и остудить.
- К охлажденной свекле добавить 2 взбитых яйца, столовую ложку измельченного укропа, соль и перец, тщательно перемешать.
Пирог
- Выкладываем на тесто запеченные кусочки семги, добавляем свеклу и ставим в разогретую до 180°С духовку.
- Выпекайте около 25 минут, в середине выпечки вдавите в массу четвертинки сваренных яиц. Достаньте из духовки и украсьте укропом.