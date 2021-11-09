На перший погляд лосось та буряк виглядають далеко не "друзями" – надто різні страви ми з них зазвичай готуємо. Але пиріг – чудова опція для того, щоб вдало поєднати ці компоненти.

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Експеримент виглядає дивно, але не бійтеся втілити його у життя – результат перевершить всі ваші очікування.

Рецепт пирога з лососем та буряка

Час: 1,5 години

Порцій: 4

Неочікуване поєднання / Фото kwestiasmaku

Інгредієнти:

250 грам пшеничного борошна;

150 грам вершкового масла;

1 чайна ложка солі;

1 яйце.

Начинка:

350 грам свіжого філе лосося;

1 пучок листя буряка з меншими буряками;

1 невелика цибулина;

80 мілілітрів бульйону;

125 мілілітрів вершки 30%;

1 чайна ложка картопляного крохмалю;

2 сирих яйця;

2 зварених круто яйця;

кріп.

Приготування:

Пісочне тісто

Просійте борошно в миску або на кондитерську дошку, додайте нарізане кубиками холодне масло і сіль. Змішайте за допомогою міксера або вручну розімніть інгредієнти пальцями або подрібніть ножем на дошці для тіста до утворення дрібної крихти. Потім додайте яйце і перемішайте або замісіть тісто недовго вручну, з’єднавши інгредієнти в гладку однорідну кульку. Поставте масу в холодильник приблизно на півгодини. Форму для торта діаметром 24 – 26 см змастіть маслом. Дістаньте тісто з холодильника і розкачайте його на присипаній борошном дошці в корж товщиною приблизно 1/2 сантиметра, діаметром більше форми. Перекладіть пиріг у форму і викладіть його на дно. За допомогою ножа відріжте тісто, яке стирчить над формою. Поставити в холодильник, поки духовка розігріється до 180 градусів. Накрийте тісто алюмінієвою фольгою (знизу і з боків), на дно висипте вантаж типу сухої квасолі або рису (щоб тісто під час випікання не піднімалося). Поставте в розігріту духовку і випікайте 15 хвилин , потім зніміть фольгу з вантажем і запікайте ще 15 – 20 хвилин або до золотистої скоринки. Вийміть з духовки і повністю охолодіть. Встановіть духовку на 180 градусів.

Начинка

Філе лосося промийте, зріжте шкірку, приправте сіллю і перцем, змастіть оливковою олією і обсмажте на грилі. Буряк помити, нарізати, очистити і нарізати кубиками. Подрібніть листя буряка. Наріжте кубиками цибулю. Подрібніть її на столовій ложці оливкової олії, потім додайте нарізаний буряк і обсмажте разом деякий час. Влити бульйон і довести до кипіння. Готуйте близько 3 хвилин без кришки, потім додайте нарізані стебла і листя буряка, приправте сіллю і перцем і готуйте близько 3 хвилин або поки вся рідина не випарується. Влити вершки і додати картопляне борошно (просіяти прямо через ситечко), перемішати і довести до кипіння. Зніміть з вогню, коли соус стане густим. Перекласти в миску і остудити. До охолодженого буряка додати 2 збитих яйця, столову ложку подрібненого кропу, сіль і перець, ретельно перемішати.

Пиріг