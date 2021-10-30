Этот необычный суп родился в американском меню. Сырный суп с попкорном и ароматным пивом может показаться удивительным сочетанием, но у него прекрасный и невероятно нежный вкус. Блюдо стоит того, чтобы попробовать его хотя бы раз в жизни.
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Рецепт супа из попкорна
Время: 1 час
Порций: 2
Оригинальный ужин / Фото papilot
Ингредиенты:
- 500 миллилитров овощного или куриного бульона;
- 100 грамм консервированной кукурузы;
- 75 грамм масла;
- 100 грамм светлого пива;
- 2 столовые ложки муки;
- 200 грамм чеддера,
- 100 грамм попкорна,
- соль, перец по вкусу.
Приготовление:
- В кастрюле на медленном огне растопите сливочное масло и добавьте муку. Продолжайте добавлять муку до тех пор, пока не получите гладкую массу.
- Легкой струйкой влейте пиво, постоянно помешивая.
- Как только жидкость станет кремовой, добавьте бульон и перемешайте все.
- Всыпьте в бульон натертый на грубой терке творог.
- Немножко проварите суп, периодически помешивая, до полного растворения творога.
- Отцедите кукурузу и добавьте в суп.
- В конце приправьте солью, перцем по своему вкусу.
- Разлейте по мискам и украсьте суп попкорном.