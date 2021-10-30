Этот необычный суп родился в американском меню. Сырный суп с попкорном и ароматным пивом может показаться удивительным сочетанием, но у него прекрасный и невероятно нежный вкус. Блюдо стоит того, чтобы попробовать его хотя бы раз в жизни.

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Рецепт супа из попкорна

Время: 1 час
Порций: 2

Оригинальный ужин / Фото papilot

Ингредиенты:

  • 500 миллилитров овощного или куриного бульона;
  • 100 грамм консервированной кукурузы;
  • 75 грамм масла;
  • 100 грамм светлого пива;
  • 2 столовые ложки муки;
  • 200 грамм чеддера,
  • 100 грамм попкорна,
  • соль, перец по вкусу.

Приготовление:

  1. В кастрюле на медленном огне растопите сливочное масло и добавьте муку. Продолжайте добавлять муку до тех пор, пока не получите гладкую массу.
  2. Легкой струйкой влейте пиво, постоянно помешивая.
  3. Как только жидкость станет кремовой, добавьте бульон и перемешайте все.
  4. Всыпьте в бульон натертый на грубой терке творог.
  5. Немножко проварите суп, периодически помешивая, до полного растворения творога.
  6. Отцедите кукурузу и добавьте в суп.
  7. В конце приправьте солью, перцем по своему вкусу.
  8. Разлейте по мискам и украсьте суп попкорном.