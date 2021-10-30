Цей незвичний суп народився в американському меню. Сирний суп з попкорном та ароматним пивом може здатися дивним поєднанням, але він має чудовий смак і неймовірно ніжний.
Актуально Оригінальні страви на Геловін: рецепти для вечірки й не тільки
Страва вартує того, щоб спробувати її бодай раз у житті.
Рецепт супу із попкорну
Час: 1 година
Порцій: 2
Оригінальна вечеря / Фото papilot
Інгредієнти:
- 500 мілілітрів овочевого чи курячого бульйону;
- 100 грам консервованої кукурудзи;
- 75 грам масла;
- 100 грам світлого пива;
- 2 столові ложки борошна;
- 200 грам чеддеру,
- 100 грам попкорну,
- сіль, перець до смаку.
Приготування:
- У каструлі на повільному вогні розтопіть вершкове масло та додайте борошно. Продовжуйте додавати борошно до тих пір, поки не отримаєте гладку масу.
- Легкою цівкою влийте пиво, постійно помішуючи.
- Як тільки рідина стане кремовою, додайте бульйон і все перемішайте.
- Всипте у бульйон натертий на грубій терці сир.
- Трішки проваріть суп, періодично помішуючи, до повного розчинення сиру.
- Відцідіть кукурудзу та додайте до супу.
- В кінці приправте сіллю, перцем до свого смаку.
- Розлийте по мисках і прикрасьте суп попкорном.