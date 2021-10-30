Удивительное сочетание: как приготовить суп из попкорна

Такой веселый вариант для ужина способен улучшить тяжелый рабочий день. Если закончились идеи, а традиционные варианты супа уже надоели, всегда можно обратить внимание на оригинальные и нетипичные ингредиенты.

Этот необычный суп родился в американском меню. Сырный суп с попкорном и ароматным пивом может показаться удивительным сочетанием, но у него прекрасный и невероятно нежный вкус. Блюдо стоит того, чтобы попробовать его хотя бы раз в жизни.

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Рецепт супа из попкорна

Время: 1 час

Порций: 2

Оригинальный ужин / Фото papilot

Ингредиенты:

500 миллилитров овощного или куриного бульона;

100 грамм консервированной кукурузы;

75 грамм масла;

100 грамм светлого пива;

2 столовые ложки муки;

200 грамм чеддера,

100 грамм попкорна,

соль, перец по вкусу.

Приготовление:

В кастрюле на медленном огне растопите сливочное масло и добавьте муку. Продолжайте добавлять муку до тех пор, пока не получите гладкую массу. Легкой струйкой влейте пиво, постоянно помешивая. Как только жидкость станет кремовой, добавьте бульон и перемешайте все. Всыпьте в бульон натертый на грубой терке творог. Немножко проварите суп, периодически помешивая, до полного растворения творога. Отцедите кукурузу и добавьте в суп. В конце приправьте солью, перцем по своему вкусу. Разлейте по мискам и украсьте суп попкорном.

Приготовить суп можно на мясном или овощном бульоне. Лучше всего к нему использовать светлое лагерное пиво. Важно, чтобы это был ваш любимый вкус, поскольку он придаст блюду неповторимый аромат.При желании также можно приготовить смесь из разных сыров, главное использовать хорошо растапливаемые виды.