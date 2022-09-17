Овощное мороженое станет вашим фирменным десертом. Взрослые и дети будут требовать его на бис!

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Для приготовления блюда специальная техника не понадобится. Достаточно будет блендера. Итак, за работу!

Время: 30 минут + 3½ часа

Порций: 2

Волшебный десерт / Фото unsplash

Ингредиенты:

Приготовление:

Разморозьте тыкву , но не до конца. Главный залог успешного десерта – тыква должна оставаться твердой.

Положите все ингредиенты в чашу блендера и тщательно переблендерите их.

Готовую массу разлейте по формочкам для мороженого или в другой сосуд и поставьте в морозилку на 3 – 4 часа .

Мороженое в большой емкости требует перемешивания , чтобы оно равномерно застыло и приобрело однородную консистенцию.