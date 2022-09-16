Но можно ли получить вкусные блюда ресторанного уровня дома за считанные минуты? Спойлер: да! Это коллекция готовых блюд бренда LaStrava.

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Почему стоит попробовать LaStrava

Это быстро и просто

LaStrava – это готовая еда ресторанного уровня, которая позволяет сэкономить время и получить вкусный обед или ужин всего за 2 минуты. Достаточно выбрать любое блюдо, разогреть его – и можно наслаждаться шедевром мировой кухни прямо у себя дома.

Блюда ресторанного уровня от LaStrava / Фото LaStrava

Попробуйте блюда от испанского шеф-повара

Продукцию LaStrava разработал по собственным рецептам испанский шеф-повар Эдуардо Сальвадор.

Он работал во многих странах на разных континентах. Уникальные знания, требовательность ко всем тонкостям рецепта и любовь к своему делу – это то, что обеспечило работу в ресторанах со звездами Мишлен, а также честь готовить для королевских семей и других известных личностей.

Испанский шеф-повар Эдуардо Сальвадор / Фото LaStrava

LaStrava – готовые блюда ресторанного уровня

К каждому блюду в линейке LaStrava у Эдуардо Сальвадора был индивидуальный подход. Ведь одно – приготовить блюдо ресторанного уровня, а другое – запустить большое производство, заботясь о качестве и вкусе в каждой упаковке. И хотя это был большой челлендж для испанского шеф-повара, свой многолетний опыт Эдуардо изложил в лучших рецептах LaStrava.

Мы решили предложить украинцам не обычную еду, которую они едят ежедневно, а изысканные ресторанные блюда – разнообразить рацион и подарить новый опыт ежедневного питания. То есть мы хотели открыть для потребителей возможность пробовать ресторанные блюда, не выходя из дома,

– рассказал Эдуардо Сальвадор в интервью "Украинской правде".

Следовательно, бренд LaStrava имеет разнообразную линейку. В частности, в ассортименте – салат с говяжьим языком, итальянское ризотто, пикантная говядина, а также нежные митболы с курицей в сливочном или томатном соусе, хумус по традиционному рецепту из Каира и другие блюда ресторанного уровня.

LaStrava – готовые блюда ресторанного уровня / Фото LaStrava

LaStrava – блюда, созданные по всем ресторанным канонам и с привлечением инновационных технологий

Бренд LaStrava создает блюда по всем канонам ресторанной кухни. Потому французский соус демиглас готовят 48 часов, что не всегда делают даже в дорогих заведениях. А вот нут для хумуса замачивают на ночь и только потом варят с использованием настоящей тахини.

Рекомендуем обратить внимание и на ризотто. Чтобы рис имел более насыщенный вкус, его варят на испаряющемся в 10 раз бульоне. Однако ризотто все равно будет наслаждаться, как в Италии – аль-денте, на этом настаивал шеф-повар.

Когда вы попробуете мое ризотто, вам понравится. Я им очень горжусь. Вообще приготовить правильное ризотто – это определенное умение для повара. А вот приготовить блюдо и сохранить все его вкусовые качества в течение 8 недель – это уже челлендж, ведь достичь риса аль-денте для продукта долгого хранения очень сложно… Мой рис остается аль-денте в течение всего времени,

– заверил шеф-повар.

Как Эдуардо Сальвадоре удается сохранить свежесть блюда? Все потому, что на разных этапах производства применяют инновационные технологии, в частности, обработку продуктов высоким давлением (HPP – High Pressure Processing). Благодаря ей продукция может храниться долго.

Инновационная HPP технология не требует нагревания как обычная пастеризация. Проводят ее в специальной герметичной камере, где благодаря высокому давлению удается уничтожить споры и бактерии, не изменяя вкуса продукта и его полезных свойств.

К примеру, представьте, что вы приготовили мясо в духовке и хотите съесть его не через 1 – 2 дня после запекания, а через неделю. Благодаря обработке высоким давлением вы можете сделать это без дополнительных консервантов или пищевых добавок для увеличения срока годности. Следовательно, блюдо до 56 дней остается таким же полезным и свежим, как и в день приготовления.

Печеная говядина от LaStrava / Фото LaStrava

Мясо в линейке LaStrava будет особенно нежным. Эдуардо Сальвадор не скрывает: весь секрет в технологиях су-вид и slow cooking. Мясо упаковывается в вакуум и готовится около 10 часов при низких температурах (около 55 – 60°C). Поэтому привычные для украинцев говядина или курятина будут просто таять во рту.

Кроме этого, продукт сохраняет все свои полезные свойства, поэтому потребитель получает в полной мере белки и витамины, которые содержатся в говядине или курятине.

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Мясо от LaStrava будет особенно нежным / Фото LaStrava

Итак, выбирая LaStrava, вы сможете получить действительно качественную еду ресторанного уровня у себя дома. Ведь готовится она из лучших продуктов, по всем кулинарным правилам, да еще и по личным рецептам шеф-повара Эдуардо Сальвадора.

Мы можем гарантировать, что используем при производстве очень качественные ингредиенты, европейского уровня и даже, скажу без лишней скромности, лучшие. В Европе очень сложно найти продукт ready to eat такого качества,

– заверил шеф-повар.

Где найти блюда LaStrava

Украинцы уже могут оценить кулинарные шедевры Эдуардо Сальвадора. Продукция бренда доступна в сети фирменных магазинов "Мясомаркет".

Кроме этого, продукцию LaStrava можно заказать с доставкой по Киеву, совершив покупку в онлайн-супермакете или в ресторанах LaStrava в приложениях Glovo и BoltFood. Следить за новинками бренда вы можете в фейсбуке, инстаграме или на сайте.

Выбирайте LaStrava и уже в считанные минуты наслаждайтесь любимыми блюдами.