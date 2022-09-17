Удивительное сочетание: готовим мороженое из моркови и тыквы

20:04

Хотя солнце греет все скупее, отказываться от прохладных лакомств мы не спешим. Напротив, охотно пробуем новые, необычные. А тыквенное мороженое вы пробовали? Или морковное? Еще нет? Так быстрее записывайте рецепт!