Удивится каждый: легкий способ приготовления овощного масла

4 декабря 2021 , 22:52
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Источник:

24 канал

Сливочное масло – один из незаменимых ингредиентов на каждой кухне. Впрочем, даже его можно усовершенствовать.

Бутерброды – один из самых популярных перекусов. Вместо того чтобы добавлять овощи на масло, можно заранее соединить эти ингредиенты.

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Овощное масло – это особый вкус, который подарит удовольствие даже капризным гурманам.

Рецепт овощного масла

Легко и вкусно / Фото Pinterest

Ингредиенты

  • 125 грамм сливочного масла;
  • 1 помидор;
  • 1 морковь;
  • корень петрушки;
  • 50 грамм корня сельдерея;
  • 10 грамм измельченной пряной зелени – укропа, мяты, чабера, мелиссы лимонной.

Приготовление

  1. Овощи отвариваем, измельчаем и протираем через сито.
  2. Растираем масло и смешиваем с овощным пюре.
  3. Добавляем измельченную зелень.
  4. Солим по вкусу и взбиваем до однородной массы.

Приятного аппетита!

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська