Удивится каждый: легкий способ приготовления овощного масла

Сливочное масло – один из незаменимых ингредиентов на каждой кухне. Впрочем, даже его можно усовершенствовать.

Бутерброды – один из самых популярных перекусов. Вместо того чтобы добавлять овощи на масло, можно заранее соединить эти ингредиенты.

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Овощное масло – это особый вкус, который подарит удовольствие даже капризным гурманам.

Рецепт овощного масла

Легко и вкусно / Фото Pinterest

Ингредиенты

125 грамм сливочного масла;

1 помидор;

1 морковь;

корень петрушки;

50 грамм корня сельдерея;

10 грамм измельченной пряной зелени – укропа, мяты, чабера, мелиссы лимонной.

Приготовление

Овощи отвариваем, измельчаем и протираем через сито. Растираем масло и смешиваем с овощным пюре. Добавляем измельченную зелень. Солим по вкусу и взбиваем до однородной массы.

Приятного аппетита!