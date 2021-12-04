Удивится каждый: легкий способ приготовления овощного масла
4 декабря 2021 , 22:52Читати новину українською
Источник:24 канал
Сливочное масло – один из незаменимых ингредиентов на каждой кухне. Впрочем, даже его можно усовершенствовать.
Бутерброды – один из самых популярных перекусов. Вместо того чтобы добавлять овощи на масло, можно заранее соединить эти ингредиенты.
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Овощное масло – это особый вкус, который подарит удовольствие даже капризным гурманам.
Рецепт овощного масла
Легко и вкусно / Фото Pinterest
Ингредиенты
- 125 грамм сливочного масла;
- 1 помидор;
- 1 морковь;
- корень петрушки;
- 50 грамм корня сельдерея;
- 10 грамм измельченной пряной зелени – укропа, мяты, чабера, мелиссы лимонной.
Приготовление
- Овощи отвариваем, измельчаем и протираем через сито.
- Растираем масло и смешиваем с овощным пюре.
- Добавляем измельченную зелень.
- Солим по вкусу и взбиваем до однородной массы.
Приятного аппетита!