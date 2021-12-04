Канапки – один із найбільш популярних перекусів. Замість того, щоб додавати овочі на масло, можна заздалегідь поєднати ці інгредієнти.
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Овочеве масло – це особливий смак, який подарує насолоду навіть примхливим гурманам.
Рецепт овочевого масла
Легко та смачно / Фото Pinterest
Інгредієнти
- 125 грам вершкового масла;
- 1 помідор;
- 1 морква;
- корінь петрушки;
- 50 грам кореня селери;
- 10 грам подрібненої пряної зелені – кропу, м'яти, чабера, меліси лимонної.
Приготування
- Овочі відварюємо, подрібнюємо та протираємо через сито.
- Розтираємо масло та змішуємо з овочевим пюре.
- Додаємо подрібнену зелень.
- Солимо за смаком та збиваємо до однорідної маси.
Смачного!