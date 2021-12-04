Канапки – один із найбільш популярних перекусів. Замість того, щоб додавати овочі на масло, можна заздалегідь поєднати ці інгредієнти.

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Овочеве масло – це особливий смак, який подарує насолоду навіть примхливим гурманам.

Рецепт овочевого масла

Легко та смачно / Фото Pinterest

Інгредієнти

  • 125 грам вершкового масла;
  • 1 помідор;
  • 1 морква;
  • корінь петрушки;
  • 50 грам кореня селери;
  • 10 грам подрібненої пряної зелені – кропу, м'яти, чабера, меліси лимонної.

Приготування

  1. Овочі відварюємо, подрібнюємо та протираємо через сито.
  2. Розтираємо масло та змішуємо з овочевим пюре.
  3. Додаємо подрібнену зелень.
  4. Солимо за смаком та збиваємо до однорідної маси.

Смачного!