Для паштета подойдет как красная, так и зеленая чечевица. Красная не требует предварительного замачивания, быстро разваривается, поэтому блюда с ней отличаются гладкой текстурой. Зеленая же сохраняет свою зернистость. Выбирайте, какая текстура вам нравится больше.

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Большой плюс блюда в том, что вам не нужно строго придерживаться рецепта. Его можно менять в соответствии с содержимым холодильника и личными гастрономическими предпочтениями. Например, сочетать чечевицу с тертой морковью. Плотную консистенцию и яркий вкус паштету придают батат, сельдерей и корень петрушки, а рис и пшено делают его более сытным.

Рецепт паштета из чечевицы

Время: 2 часа

Порций: 4

Аппетитный паштет / Фото interia

Ингредиенты:

200 граммов чечевицы;

1 морковка;

1 лук;

1 лук-порей;

1 сельдерей;

1 корень петрушки;

3 зубчика чеснока; 3

яйца;

черный перец, куркума, паприка, карри и соль по вкусу.

Приготовление:

Чечевицу залейте тёплой водой в пропорции 1:2 и поставьте вариться под крышкой на медленном огне. Бобы должны полностью впитать воду. Красный сорт будет готов через 20 минут. Время от времени проверяйте кастрюлю: не дайте чечевице пригореть. Тем временем подготовьте остальные овощи (морковь, лук, лук-порей, сельдерей, корень петрушки или батат): помойте, почистите, натрите на средней терке и обжарьте на масле (10 минут). Для большего аромата добавьте мелко нарезанный чеснок. Сваренную чечевицу откиньте на сито, чтобы стекла лишняя жидкость, соедините с остальными овощами и смешайте с тремя яйцами. Добавьте специи. Это очень важный этап, ведь именно приправы предоставят паштету выразительного вкуса. Все ингредиенты тщательно перемешайте. Если консистенция паштета слишком воздушная, добавьте немного панировочных сухарей. Переложите паштет в форму, застеленную бумагой для выпечки. Поставьте форму в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 1 час. Блюдо будет готово, когда верх зарумянится, а бока выйдут из краев формы .