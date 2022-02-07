Для паштета подойдет как красная, так и зеленая чечевица. Красная не требует предварительного замачивания, быстро разваривается, поэтому блюда с ней отличаются гладкой текстурой. Зеленая же сохраняет свою зернистость. Выбирайте, какая текстура вам нравится больше.
Важно Выбираем курочку правильно: на что следует обращать внимание при покупке мяса
Большой плюс блюда в том, что вам не нужно строго придерживаться рецепта. Его можно менять в соответствии с содержимым холодильника и личными гастрономическими предпочтениями. Например, сочетать чечевицу с тертой морковью. Плотную консистенцию и яркий вкус паштету придают батат, сельдерей и корень петрушки, а рис и пшено делают его более сытным.
Рецепт паштета из чечевицы
Время: 2 часа
Порций: 4
Аппетитный паштет / Фото interia
Ингредиенты:
- 200 граммов чечевицы;
- 1 морковка;
- 1 лук;
- 1 лук-порей;
- 1 сельдерей;
- 1 корень петрушки;
- 3 зубчика чеснока; 3
- яйца;
- черный перец, куркума, паприка, карри и соль по вкусу.
Приготовление:
- Чечевицу залейте тёплой водой в пропорции 1:2 и поставьте вариться под крышкой на медленном огне. Бобы должны полностью впитать воду. Красный сорт будет готов через 20 минут. Время от времени проверяйте кастрюлю: не дайте чечевице пригореть.
- Тем временем подготовьте остальные овощи (морковь, лук, лук-порей, сельдерей, корень петрушки или батат): помойте, почистите, натрите на средней терке и обжарьте на масле (10 минут). Для большего аромата добавьте мелко нарезанный чеснок.
- Сваренную чечевицу откиньте на сито, чтобы стекла лишняя жидкость, соедините с остальными овощами и смешайте с тремя яйцами.
- Добавьте специи. Это очень важный этап, ведь именно приправы предоставят паштету выразительного вкуса.
- Все ингредиенты тщательно перемешайте. Если консистенция паштета слишком воздушная, добавьте немного панировочных сухарей.
- Переложите паштет в форму, застеленную бумагой для выпечки.
- Поставьте форму в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 1 час. Блюдо будет готово, когда верх зарумянится, а бока выйдут из краев формы.
Почему следует есть чечевицу?
Чечевица является отличным источником растительного белка. Также это сокровищница калия, предотвращающего развитие гипертонии и атеросклероза.
Употребляя чечевицу, мы избегаем дефицита железа, витамина B12 и фолиевой кислоты..