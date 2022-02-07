Для рулету підійде як червона, так і зелена сочевиця. Червона не потребує попереднього замочування, швидко розварюється, тож страви з нею вирізняються гладкою текстурою. Натомість зелена зберігає свою зернистість. Обирайте, яка текстура вам більше до вподоби.

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Великою перевагою цієї страви є те, що вам не потрібно дотримуватися одного конкретного рецепта. Ви можете змінювати його на постійній основі залежно від того, які продукти у вас є у наявності.

Дуже популярним рішенням є поєднання сочевиці з тертою морквою. Компактну консистенцію паштету з сочевиці та чудовий смак можна отримати, додавши батат, селеру та корінь петрушки. Якщо ви хочете зробити вашу стравою більш ситною – збагатіть її рисом або пшоном.

Рецепт паштету з сочевиці

Час: 2 години
Порцій: 4

Апетитний рулет / Фото interia

Інгредієнти:

  • 200 грамів сочевиці;
  • 1 морквина;
  • 1 цибулина;
  • 1 цибулина-порей;
  • 1 селера;
  • 1 корінь петрушки;
  • 3 зубчики часнику;
  • 3 яйця;
  • чорний перець, куркума, паприка, карі і сіль – на ваш смак.

Приготування:

  1. Сочевицю залийте теплою водою в пропорції 1:2 і варіть під кришкою на повільному. Крупа повинна повністю ввібрати воду. Для червоної сочевиці це займе приблизно 20 хвилин. Час від часу перевіряйте каструлю – не дайте їй пригоріти і не прилипати до дна.
  2. Під час приготування підготуйте решту овочів (морква, цибуля, цибуля-порей, селера, корінь петрушки або батат).
  3. Помийте, очистіть та натріть на середній тертці і обсмажте 10 хвилин на сковороді.
  4. Для більшого аромату додайте дрібно нарізаний часник.
  5. Зварену сочевицю відкиньте на сито, щоб позбутися зайвої води. З’єднайте з рештою овочів і змішайте з трьома яйцями.
  6. Додайте спеції. Це дуже важливий етап, адже без них поєднання овочів може вийти без смаку.
  7. Всі інгредієнти ретельно перемішайте. Якщо консистенція занадто пухка, додайте трохи панірувальних сухарів. Перекладіть у форму для застелену папером для випікання.
  8. Поставте рулет в попередньо розігріту до 180 градусів духовку і випікайте годину. Страва буде готова, коли верх зарум’яниться, а боки вийдуть з країв сковорідки.

Чому варто їсти сочевицю?


Сочевиця є чудовим джерелом рослинного білка. Це скарбниця калію, який допомагає запобігти гіпертонії та розвитку атеросклерозу.

Вживання сочевиці допомагає заповнити дефіцит заліза, вітаміну B12 і фолієвої кислоти.