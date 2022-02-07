Для рулету підійде як червона, так і зелена сочевиця. Червона не потребує попереднього замочування, швидко розварюється, тож страви з нею вирізняються гладкою текстурою. Натомість зелена зберігає свою зернистість. Обирайте, яка текстура вам більше до вподоби.

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Великою перевагою цієї страви є те, що вам не потрібно дотримуватися одного конкретного рецепта. Ви можете змінювати його на постійній основі залежно від того, які продукти у вас є у наявності.

Дуже популярним рішенням є поєднання сочевиці з тертою морквою. Компактну консистенцію паштету з сочевиці та чудовий смак можна отримати, додавши батат, селеру та корінь петрушки. Якщо ви хочете зробити вашу стравою більш ситною – збагатіть її рисом або пшоном.

Рецепт паштету з сочевиці

Час: 2 години

Порцій: 4

Апетитний рулет / Фото interia

Інгредієнти:

200 грамів сочевиці;

1 морквина;

1 цибулина;

1 цибулина-порей;

1 селера;

1 корінь петрушки;

3 зубчики часнику;

3 яйця;

чорний перець, куркума, паприка, карі і сіль – на ваш смак.

Приготування:

Сочевицю залийте теплою водою в пропорції 1:2 і варіть під кришкою на повільному. Крупа повинна повністю ввібрати воду. Для червоної сочевиці це займе приблизно 20 хвилин. Час від часу перевіряйте каструлю – не дайте їй пригоріти і не прилипати до дна. Під час приготування підготуйте решту овочів (морква, цибуля, цибуля-порей, селера, корінь петрушки або батат). Помийте, очистіть та натріть на середній тертці і обсмажте 10 хвилин на сковороді. Для більшого аромату додайте дрібно нарізаний часник. Зварену сочевицю відкиньте на сито, щоб позбутися зайвої води. З’єднайте з рештою овочів і змішайте з трьома яйцями. Додайте спеції. Це дуже важливий етап, адже без них поєднання овочів може вийти без смаку. Всі інгредієнти ретельно перемішайте. Якщо консистенція занадто пухка, додайте трохи панірувальних сухарів. Перекладіть у форму для застелену папером для випікання. Поставте рулет в попередньо розігріту до 180 градусів духовку і випікайте годину. Страва буде готова, коли верх зарум’яниться, а боки вийдуть з країв сковорідки.