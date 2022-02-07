Для рулету підійде як червона, так і зелена сочевиця. Червона не потребує попереднього замочування, швидко розварюється, тож страви з нею вирізняються гладкою текстурою. Натомість зелена зберігає свою зернистість. Обирайте, яка текстура вам більше до вподоби.
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Великою перевагою цієї страви є те, що вам не потрібно дотримуватися одного конкретного рецепта. Ви можете змінювати його на постійній основі залежно від того, які продукти у вас є у наявності.
Дуже популярним рішенням є поєднання сочевиці з тертою морквою. Компактну консистенцію паштету з сочевиці та чудовий смак можна отримати, додавши батат, селеру та корінь петрушки. Якщо ви хочете зробити вашу стравою більш ситною – збагатіть її рисом або пшоном.
Рецепт паштету з сочевиці
Час: 2 години
Порцій: 4
Апетитний рулет / Фото interia
Інгредієнти:
- 200 грамів сочевиці;
- 1 морквина;
- 1 цибулина;
- 1 цибулина-порей;
- 1 селера;
- 1 корінь петрушки;
- 3 зубчики часнику;
- 3 яйця;
- чорний перець, куркума, паприка, карі і сіль – на ваш смак.
Приготування:
- Сочевицю залийте теплою водою в пропорції 1:2 і варіть під кришкою на повільному. Крупа повинна повністю ввібрати воду. Для червоної сочевиці це займе приблизно 20 хвилин. Час від часу перевіряйте каструлю – не дайте їй пригоріти і не прилипати до дна.
- Під час приготування підготуйте решту овочів (морква, цибуля, цибуля-порей, селера, корінь петрушки або батат).
- Помийте, очистіть та натріть на середній тертці і обсмажте 10 хвилин на сковороді.
- Для більшого аромату додайте дрібно нарізаний часник.
- Зварену сочевицю відкиньте на сито, щоб позбутися зайвої води. З’єднайте з рештою овочів і змішайте з трьома яйцями.
- Додайте спеції. Це дуже важливий етап, адже без них поєднання овочів може вийти без смаку.
- Всі інгредієнти ретельно перемішайте. Якщо консистенція занадто пухка, додайте трохи панірувальних сухарів. Перекладіть у форму для застелену папером для випікання.
- Поставте рулет в попередньо розігріту до 180 градусів духовку і випікайте годину. Страва буде готова, коли верх зарум’яниться, а боки вийдуть з країв сковорідки.
Чому варто їсти сочевицю?
Сочевиця є чудовим джерелом рослинного білка. Це скарбниця калію, який допомагає запобігти гіпертонії та розвитку атеросклерозу.
Вживання сочевиці допомагає заповнити дефіцит заліза, вітаміну B12 і фолієвої кислоти.