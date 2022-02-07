Удивите домашних: аппетитный паштет из чечевицы

7 февраля 2022 , 12:02
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Источник:

interia

Простые ингредиенты, легкое приготовление и всегда отменный результат: все это – о паштете из чечевицы. Начинающие кулинары непременно оценят рецепт закуски!

Для паштета подойдет как красная, так и зеленая чечевица. Красная не требует предварительного замачивания, быстро разваривается, поэтому блюда с ней отличаются гладкой текстурой. Зеленая же сохраняет свою зернистость. Выбирайте, какая текстура вам нравится больше.

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Большой плюс блюда в том, что вам не нужно строго придерживаться рецепта. Его можно менять в соответствии с содержимым холодильника и личными гастрономическими предпочтениями. Например, сочетать чечевицу с тертой морковью. Плотную консистенцию и яркий вкус паштету придают батат, сельдерей и корень петрушки, а рис и пшено делают его более сытным.

Рецепт паштета из чечевицы

Время: 2 часа
Порций: 4

Аппетитный паштет / Фото interia

Ингредиенты:

  • 200 граммов чечевицы;
  • 1 морковка;
  • 1 лук;
  • 1 лук-порей;
  • 1 сельдерей;
  • 1 корень петрушки;
  • 3 зубчика чеснока; 3
  • яйца;
  • черный перец, куркума, паприка, карри и соль по вкусу.

Приготовление:

  1. Чечевицу залейте тёплой водой в пропорции 1:2 и поставьте вариться под крышкой на медленном огне. Бобы должны полностью впитать воду. Красный сорт будет готов через 20 минут. Время от времени проверяйте кастрюлю: не дайте чечевице пригореть.
  2. Тем временем подготовьте остальные овощи (морковь, лук, лук-порей, сельдерей, корень петрушки или батат): помойте, почистите, натрите на средней терке и обжарьте на масле (10 минут). Для большего аромата добавьте мелко нарезанный чеснок.
  3. Сваренную чечевицу откиньте на сито, чтобы стекла лишняя жидкость, соедините с остальными овощами и смешайте с тремя яйцами.
  4. Добавьте специи. Это очень важный этап, ведь именно приправы предоставят паштету выразительного вкуса.
  5. Все ингредиенты тщательно перемешайте. Если консистенция паштета слишком воздушная, добавьте немного панировочных сухарей.
  6. Переложите паштет в форму, застеленную бумагой для выпечки.
  7. Поставьте форму в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 1 час. Блюдо будет готово, когда верх зарумянится, а бока выйдут из краев формы.

Почему следует есть чечевицу?

 

Чечевица является отличным источником растительного белка. Также это сокровищница калия, предотвращающего развитие гипертонии и атеросклероза.

Употребляя чечевицу, мы избегаем дефицита железа, витамина B12 и фолиевой кислоты.

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська