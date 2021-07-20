Как ухаживать за кухонными ножами: лайфхаки и что нельзя делать

20 июля 2021 , 10:10
Читати новину українською

Источник:

24 канал

Забота о кухонных принадлежностях – это не только эстетика и красота каждой кухни, но и экономическая необходимость. Самые распространенные ошибки в уходе за ножами и лайфхаки для их долговечности – в нашем материале.

Залог удачного досуга на кухне и приятного приготовления блюд – качественная и удобная кухонная утварь. Особенно это касается ножей, ведь именно с их помощью кулинары обрабатывают мясо, нарезают фрукты и овощи.

Интересно Здоровый стрит-фуд: как шаурма сети Döner Market от МХП покоряет украинских потребителей

Нож – незаменимый помощник на кухне. Именно от его состояния зависит не только качественное приготовление блюд, но и безопасность на кухне.

Нож – хозяин на кухне / Фото Unsplash

Простые правила ухода за ножами продлят жизнь этим незаменимым на кухне инструментам.

  • Нельзя хранить ножи с другими столовыми приборами. При хранении с вилками и ложками ножи очень быстро теряют остроту. Лучший выход – разместить их на специальной подставке или настенной магнитной доске.
  • Кухонный нож нуждается в регулярной заточке. Это можно делать самостоятельно или отдавать инструменты в специальную мастерскую.
  • Сразу после использования нож нужно тщательно вымыть, уделяя особое внимание зоне лезвия. Если на нем остаются частицы пищи, это может привести к размножению бактерий. Кстати, вымытый нож нужно сразу насухо вытереть.
  • Никогда не кладите нож в посудомоечную машину и не оставляйте его замоченным в воде.
  • Важную роль в долговечности ножей играет кухонная доска. Стеклянные или керамические разделочные доски быстро тупят ножи. Лучше использовать доски из пластика, бамбука и других твердых пород деревьев.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська