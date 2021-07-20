Запорука вдалого дозвілля на кухні та приємного готування страв – якісне та зручне кухонне начиння. Особливо це стосується ножів, адже саме з їх допомогою кулінари обробляють м'ясо, нарізають фрукти та овочі.

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Ніж – незамінний помічник на кухні. Саме від його стану залежить не тільки якісне приготування страв, а й безпека на кухні.

Ніж – господар на кухні / Фото Unsplash

Прості правила догляду за ножами продовжать життя цим незамінним на кухні інструментам.