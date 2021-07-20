Залог удачного досуга на кухне и приятного приготовления блюд – качественная и удобная кухонная утварь. Особенно это касается ножей, ведь именно с их помощью кулинары обрабатывают мясо, нарезают фрукты и овощи.

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Нож – незаменимый помощник на кухне. Именно от его состояния зависит не только качественное приготовление блюд, но и безопасность на кухне.

Нож – хозяин на кухне / Фото Unsplash

Простые правила ухода за ножами продлят жизнь этим незаменимым на кухне инструментам.