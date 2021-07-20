Залог удачного досуга на кухне и приятного приготовления блюд – качественная и удобная кухонная утварь. Особенно это касается ножей, ведь именно с их помощью кулинары обрабатывают мясо, нарезают фрукты и овощи.
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Нож – незаменимый помощник на кухне. Именно от его состояния зависит не только качественное приготовление блюд, но и безопасность на кухне.
Нож – хозяин на кухне / Фото Unsplash
Простые правила ухода за ножами продлят жизнь этим незаменимым на кухне инструментам.
- Нельзя хранить ножи с другими столовыми приборами. При хранении с вилками и ложками ножи очень быстро теряют остроту. Лучший выход – разместить их на специальной подставке или настенной магнитной доске.
- Кухонный нож нуждается в регулярной заточке. Это можно делать самостоятельно или отдавать инструменты в специальную мастерскую.
- Сразу после использования нож нужно тщательно вымыть, уделяя особое внимание зоне лезвия. Если на нем остаются частицы пищи, это может привести к размножению бактерий. Кстати, вымытый нож нужно сразу насухо вытереть.
- Никогда не кладите нож в посудомоечную машину и не оставляйте его замоченным в воде.
- Важную роль в долговечности ножей играет кухонная доска. Стеклянные или керамические разделочные доски быстро тупят ножи. Лучше использовать доски из пластика, бамбука и других твердых пород деревьев.